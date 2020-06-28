Розрив стосунків – це завжди важко. Але чому тоді так багато людей знову повертається до свого колишнього партнера – читайте пояснення експертів у цій сфері.

Бажання знову запалити минулу пристрасть часто переслідує нас протягом усього життя. Дослідження показало, що дві третини опитаних кілька разів розставалися і знову мирилися, а майже половина продовжувала сексуальні стосунки після того, як розійшлися, пише ВВС.Україна.

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До того ж, розставання та солодке примирення пари надихнули безліч митців на створення пісень, романів та фільмів. Але чому ж люди схильні знову і знову повертатися до тих відносин, які не вдалися?

Чому людям складно забути колишніх партнерів

Як пояснює невролог з Інституту Кінсі Гелен Фішер, коли розрив стосунків трапляється вперше, люди переживають фазу "заперечення". Тому в людей у цей момент може виникнути ідея повернути колишнього коханого чи кохану.

"Партнер, якого кинули, не припиняє кохати людину, насправді він може навіть кохати її ще більше", – пояснює дослідниця.



Туга за колишнім партнером / Фото Ukr.media

Залежність від людини

Але насправді це лише залежність та прив’язаність до людини. Так, МРТ-скани мозку у людей, які пережили розлучення, показали активність великої ділянки, яка відповідає за залежність. Людина відчуває підвищений рівень дофаміну та нейромедіатора норадреналіну, які відповідають за бажання просити по допомогу.

"Пари, які кілька разів розлучаються і сходяться, все ще залежать одне від одного на хімічному рівні, вони не в змозі розійтися, доки ця залежність не згасне", – пояснює експертка.

Люди хочуть відновити старі стосунки, бо бояться самотності

Якщо партнер після розставання одразу починає зустрічатися з кимось новим, то старі почуття стираються швидше, а це зменшує ймовірність повернення. Однак, інші можуть відчувати приблизно однаковий рівень пристрасті після розставання, що і змушує їх швидше вибачити своєму партнерові.

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Або людина може хотіти відновити стосунки з колишнім, якщо не може знайти нові. Адже, за словами професорки Рене Дейлі, почуття невизначеності у відносинах спокушає партнерів спробувати ще раз.

До того ж, бажання відновити стосунки, навіть якщо вони погано в них почувалися, відчувають люди, які бояться самотності.

Тугу про колишніх підсилюють соцмережі

Експерти запевняють, що тугу за минулим підсилюють соцмережі, в яких люди можуть постійно бачити своїх колишніх.

"Соцмережі спонукають до пошуків колишніх і відновлення спілкування з ними. Ми бачимо минулі стосунки у більш позитивному світлі, ніж вони були насправді", – каже психіатр Гейл Зальц.



Соцмережі нагадують про колишніх / Фото Sputnik

Саме так соціальні мережі заважають людям "перегорнути сторінку" старих відносин. До того ж, стеження за постами колишніх може перетворитися на нездорову звичку.

Як забути колишнього партнера

Психологи вважають хорошою стратегією – тримання відстані з партнером після розриву стосунків. Так, вони радять повністю припинити спілкування з людиною на термін від 30 днів до 60 днів, а іноді й назавжди. Цей час потрібно використати як на роботу над собою.

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Проте невролог Гелен Фішер запевняє, що "правило без контакту" працює, насамперед, протягом щонайменше 90 днів. Саме стільки часу людині зазвичай потрібно, щоби позбутися залежності.

"І варто розуміти, що людину, яка вас кинула, забути складно, але ви рухаєтеся далі і обов'язково знайдете нове кохання", – додають експерти.