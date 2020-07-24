Часто заможні батьки намагаються показати, що не лише вони, а й їхні діти належать до "кола обраних". Адже вони можуть купувати малечі дорогезні подарунки, навіть якщо вони їм не дуже потрібні.Але психологи кажуть, що не варто привчати дитину до розкоші, краще передати їй правильні цінності.

Безперечно, діти повинні жити в тих же умовах, що і їхні батьки. Але проблема може виникнути тоді, коли батьки свідомо або несвідомо вселяють дитині те, що багатсьво – це обов'язкова умова нормального життя, і по-іншому жити не можна, пише Osvita Nova.

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Психологиня Марина Мелія розповіла, як на дитину впливає життя в розкіші, яке їй прищеплюють батьки.

Чому не можна привчати дитину до розкоші

Дитина "підсідає" на голку штучних потреб, вбирає філософію "солодкого життя" і виростає готовою жертвувати справжніми цінностями, аби отримати бажане.

Але за словами психологині, такі діти більшою мірою належить не собі, а батькам, та не вміють самостійно прийняти рішення і нести відповідальність за свої дії.

Окрім того, діти багатих батьків зазвичай вибирає професію, місце проживання, дружину та навіть друзів, орієнтуючись не на власні почуття та інтереси, а на збереження і підтримання відповідного рівня життя.

У малечі стирається грань, що розділяє достатнє і надлишкове

Дитина, яку привчають до розкоші, вимагає від батьків все більше і більше щодня, а подарунки стають все дорожчими. Тож, з віком дитина перетворюється на людину, якій постійно чогось не вистачає.



Діти можуть вередувати, щоб отримати ще більше речей / Фото smartum

Така людина потім все життя проводить в пошуку "тієї самої" речі. Здається, що треба купити омріяну машину або новий будинок і все стане добре. Але коли він нарешті отримає бажане, то нічого не змінюється, бо йому важко позбутися від внутрішньої напруги.

Розкіш збиває "моральний компас" людини

В ході гарвардського дослідження під назвою "Диявол носить Prada" вчені довели цікаву річ. Всіх учасників розділили на дві групи: одні милувалися предметами розкоші, а інші дивилися на буденні, недорогі речі. Кожен з них мав уявляти себе главою фірми, якому необхідно прийняти рішення про виробництво автомобіля, комп'ютерної програми або відеогри.

Проте учасники розуміли, що ці продукти потенційно небезпечний: автомобіль забруднює навколишнє середовище, програмне забезпечення містить віруси, а відеогра виховує в підлітків жорстокість. Проте ті, хто "був у розкоші", виявився готовим прийняти вигідне рішення на шкоду інших людям просто з користі і егоїзму.

Цікаво, що знаменитий психолог Еріх Фромм описав два способи існування людини – "мати" і "бути". Він стверджує, що батьки, які домоглися успіху завдяки своїм талантам і зусиллям зазвичай не показують дітям, як, де і скільки вони працюють.

Як виховати правильні цінності у дитини

Тому, за словами експертів, потрібно розповідати дитині, як захоплююче займатися улюбленою справою, пояснювати, що робота може приносити більше задоволення, ніж ті речі, які можна купити за зароблені гроші.

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Але спочатку варто розібратися, як самі батьки ставляться до грошей і розкоші: для них вони фетиш або інструмент, що дає можливість організувати своє життя як хочеться?

Незважаючи на дефіцит часу, батьки можуть передати дітям свої правильні цінності.

"У мене троє дорослих дітей, і вони досі згадують слова, які чули від мене в дитинстві: "Уявіть, що в будинку сталася пожежа, все згоріло, і ви вискочили на вулицю без нічого. Що у вас залишилося? Відносини з близькими, здоров'я, знання, досвід, улюблена справа. Це і є найголовніше", – додала Марина Мелія.