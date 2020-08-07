Часто після розставання з коханою людиною нам дуже важко відкритися комусь іншому. Важко впустити своє серце когось, ми закриваємося від світу. Як розпізнати, що уникаємо стосунків та виправити це – читайте далі.

Інколи люди несвідомо уникають кохання. Їм важко забути біль попередніх стосунків, відпустити їх. Люди неодноразово ловлять себе на думці, чому не виходить розпочати нову романтичну історію. А є й ті, хто розуміє, що певні дії можуть відштовхувати і нічого з цим не робить.

Читайте також Як перестати думати про людину: 11 важливих кроків

Видання tochka.net зібрало сім ознак, за якими можна проаналізувати, чи людина уникає стосунків. Якщо її поведінка відповідає цим критеріям, то необхідно змінюватися та відкриватися для цього світу і нових почуттів.

Ознаки того, що людина уникає стосунків

Прагне незалежності

Звісно, що бути залежним у стосунках – це не зовсім добре. Проте якщо людина прагне бути абсолютно незалежною, то побувати міцні стосунки їй не вдасться. Наприклад, якщо ми погано почуватимемося, то набагато приємніше попросити придбати ліки другу половинку, аніж когось чужого або ж замовляти доставку ліків.

Присвячує себе всьому, крім стосунків

Якщо ми будемо проводити з коханою людиною всього один вечір на тиждень, а решта вільного часу приділяти роботі, друзі, хобі, то романтична історія завершиться досить швидко або ж не розвиватиметься. Другій половинці буде складно проводити час з людиною, яка надаватиме перевагу походу в спортзал, а не вечері чи перегляду фільму разом.



Ознаки того, що людина уникає стосунків / Фото: dyvensvit.org

Не проявляє емоцій

Найкращий спосіб уникнути розвитку стосунків – не проявляти емоцій. Якщо не буде емоційної близькості та мінімальної уразливості, то історія кохання під загрозою.

Мовчить на побаченнях

Якщо людина мовчить на побаченнях не тому, що знайшла того, з ким приємно помовчати, а тому, що не хоче нічого розповідати про себе, то швидше за все вона не думає про майбутнє цих стосунків.

Вигадує безліч причин, щоб не йти на побачення

Якщо з будь-якої дрібної події, абсолютно абсурдних речей виникає причина відмовити у зустрічі, то у такому випадку людина просто тікає від почуттів.

Часто партнера буває забагато

Якщо ви бачитеся двічі на тиждень і це триває вже декілька місяців, то такий графік варто змінити, або ж завершити ці стосунки.

Не знає, чого хоче

Якщо на запитання другої половинки звучать відповіді "напевно", "можливо" тощо, то людина не знає, що вона прагне у стосунках і біжить від близькості.