Всі помічали, що деякі пари у стосунках стають схожими один на одного. Це оточуючим лише здається чи так є насправді? Вчені вирішили у цьому розібратися.

Протягом багатьох років дослідники аналізували питання привабливості. Але результати сильно відрізняються: деякі вчені кажуть, що протилежності притягуються, а інші роблять ставку на те, що саме схожість, а не відмінність, зближує людей, пише Yourtango.

Цікаво Чи справді партнери мають щасливіші стосунки, коли вони схожі один на одного: пояснення вчених

Так, дослідження, проведене в 2010 році в Університеті Мічигану, підтверджує останнє. Вчені там кажуть, що люди хочуть мати спільні інтереси чи бути схожими з партнерами. І саме це дозволяє парі довше бути разом.

Психолог Роберт Зайонц переглянув серію фотографій пари, спочатку як молодят, а потім 25 років після цього і виявив, що чим більше часу пари проводять разом, тим більше вони перетворюються один в одного.

Експерти стверджують, що після 25 років спільного життя у пари є помітна схожість. Одне з досліджень пояснює, що партнери відображають міміку своїх половинок, тому їхні образи здаються схожими. Окрім того, деякі пари думають, що у них однаковий характер.

Вчені додають, що найчастіше зовнішній вигляд людини змінюється з тим, який вона вибирає стиль і як показує себе. А вже ті пари, які люблять проводити час один з одним, часто мають подібний смак в у всьому.

Зрештою, неважливо, чи вважаєте ви, що виглядаєте так, як і ваш партнер. Найголовніше, що ви любите один одного за те, яким ви є, а не тому, що ви хочете бути зі схожою до себе людиною.