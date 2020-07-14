Багато пар стикаються з проблемами у сексуальному житті. Зазвичай, вони мають різні інтимні бажання. До прикладу, у одного партнера з’являється сексуальне бажання, а інший в цей час може не відчувати збудження.

І це не пов’язано з тим, що одна людина хоче сексу більше, ніж інша. За словами сексологині Памели Джой, часом у партнерів можуть бути різні типи бажань та різні шляхи до збудження, пише MindBodyGreen.

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Зокрема, існує дві моделі сексуального бажання: спонтанне та у відповідь. Під час спонтанного бажання людина раптово відчуває бажання. Наприклад, коли ви побачили сексуальну людину.

Натомість бажання у відповідь означає, що партнер відчуває збудження лише тоді, коли починає займатися сексом.



Партнери можуть мати різні сексуальні бажання / Фото Pinterest

"Це як зі спортом: є люди, які прокидаються вранці й думають: "Я готовий піти у спортзал. Я так схвильований!". Вони спонтанні. А є інші, які кажуть собі: "Я знаю, що це корисно для мене, і після тренування я буду почуватися добре". І лише під час тренування вони отримують задоволення", – каже вона.

Часто різні типи бажань призводять до конфліктів у парі. Як із цим працювати, щоб жити в злагоді?

Джой пропонує попрацювати з людиною із другим типом збудження і зробити її бажання більш спонтанним. Подумайте, що може викликати збудження у партнера: дотики, красива білизна чи слова.

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"Можливо, вам потрібно 30 хвилин обійматися, перш ніж зайнятися сексом. А можливо, вам важливіше, щоб партнер поклав дітей спати, а ви тим часом приймете ванну", – додає сексологиня.

А сексологиня Олена Малахова розповіла, що якщо одного партнера збуджує одне, а іншого – інше, і точок збігу під час близькості практично немає, то тут варто піти на консультацію до спеціаліста. Але майже завжди знайти компроміс у сексі.