Сімейні психологи запевняють, що фізична прихильність пари, зокрема ніжні обійми та ласкавий дотик один до одного, є важливішою за інтимні стосунки. Так, вчені довели, що навіть прості ніжні дотики коханої людини знімають стрес, зменшують втому, покращують кровопостачання і знижують артеріальний тиск.

Натомість якщо пара немає фізичної прихильності, то партнери відчувають незадоволеність стосунками та можуть відчути себе некоханими, пише видання Psychology Today.

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Сім причин, чому варто виявляти фізичну прихильність до партнера

Фізична прихильність виділяє гормони, які змушують людей добре почуватися

За словами вчених, однією з причин, чому обійми, дотики чи тримання за руки змушують людей почуватися добре – це те, що фізична прихильність підвищує рівень окситоцину – гормону, який зменшує біль і викликає заспокійливе відчуття. І це доводять численні дослідження.

Фізична прихильність показує любов

Хоча не можливо знати, наскільки вас насправді любить людина, дослідження показують, що кількість фізичної прихильності між чоловіком та дружиною каже про те, наскільки вони кохають один одного. Якщо друг половинки з задоволенням обіймає та цілує вас, то це точно гарний знак.



Фізична прихильність робить пару щасливою / Фото Unsplash

Фізична залежність знижує артеріальний тиск

Вчені довели, що ті жінки, які отримують більше обіймів від своїх романтичних партнерів, також мають нижчий артеріальний тис. Але наразі невідомо, чи стосується це чоловіків.

Фізична прихильність викликає довіру

Будучи фізично прихильним, пари можуть покращити ставлення та довіру один до одного. Згідно з дослідженням, дотики та обійми збільшують ваш рівень довіри до людини.

Фізична прихильність знижує гормони стресу

У романтичних пар підвищення фізичної прихильності за добу знижує рівень гормону стресу кортизолу, як показало дослідження.

Фізична прихильність пов'язана з задоволенням відносинами

Вчені з'ясували, що романтичні партнери більше задоволені своїми стосунками, якщо вони мають більше фізичної прихильності один до одного.

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Фізична прихильність піднімає настрій

Переваги фізичної прихильності не обмежуються на даний момент, а мають вплив і на короткострокове майбутнє. Так, жінкам, які мали дотики чи обійми з другою половинкою, займаючись фізичною прихильністю з коханою людиною, це підніме настрій на наступний день.

Як зрозуміти, що ваша пара має дефіцит ніжності? Як з’ясували вчені, люди, що регулярно недоотримують тактильного контакту з коханим, починають відчувати зростаюче почуття тривоги, зниження емоційного фону, невпевненість в собі.