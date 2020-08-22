Службові романи – вічна тема. Кожен з нас або був учасником роману на роботі, або ж його свідком. Звісно, такі стосунки мають свої плюси, втім є дещо ризикованими. Чому саме – читайте далі.

Службові романи виглядають романтично в кіно і на сторінках жіночих журналів. В реальності "неформальні" відносини найчастіше ускладнюють життя.

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За неофіційною статистикою, лише 13% службових романів завершуються одруженням, ще 7% – цивільним шлюбом. В інших випадках спостерігається лише прикрий післясмак. Про ризики службового роману пише Beauty Women.

Мінуси службового роману

1. Вас будуть засуджувати

Найбільше вас будуть засуджувати, якщо ви закрутили роман з начальником. Лише мала частка людей вірить у щирість таких відносин, більшість намагається знайти прихований намір. Службові відносини часто піддаються осуду, тому що закохана пара у всіх на виду. Уважні працівники точно знають, скільки разів ви зайшли в кабінет один до одного.

2. Вас не любитимуть колеги

Ваші відносини точно у когось викличуть заздрість, адже чуже щастя складно витримати, особливо самотнім жінкам. Інших колег буде дратувати, що нескінченний флірт і переглядання знижують вашу продуктивність – компанія при цьому втрачає гроші. Знайдуться ті, хто будуть кидати на вашу адресу уїдливі слівця.

3. Вам буде важко розлучитися

Роблячи вибір на користь відносин з колегою, важливо розуміти наслідки цього рішення. Якщо в повсякденному житті партнери розлучаються і більше не перетинаються, в ситуації зі службовим романом так не вийде. Ви кожен день будете бачитися на роботі, а якщо завершення у одного з партнерів не сталося, почнеться серйозне випробування.

З турботою про себе краще мінімізувати контакти, коли біль ще не вщухла. Але якщо експартнер знаходиться з вами в одному офісі – це зробити складно. Міняти роботу – теж не вихід.

4. Ви почнете контролювати колишнього партнера

Після розлучення вам кожен день доведеться добре виглядати, натягувати посмішку і підслуховувати його телефонні розмови. У вас залишається лише одне рішення – вибудовувати відносини з собою, знаходити інтереси в житті і ставити цілі.

5. Вас можуть звільнити

Відносини на робочому місці, інтриги і плітки будуть відривати від найголовнішого – професійних обов'язків. Рано чи пізно керівництво помітить, що ви стали менш продуктивним працівником.

Доведеться вибирати: кар'єра чи особисте життя. Небагатьом вдається не відриватися на об'єкт свого обожнювання, коли горять дедлайни.