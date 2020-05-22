Чому варто припинити хвалити своїх дітей: важливе пояснення експертів

Звичайно, не всі приємні слова можуть нашкодити вашим дітям. Однак, експерти запевняють, що не варто постійно говорити дитині "Молодець". Чому? Бо таким чином батьки можуть маніпулювати дитиною, зменшити її бажання досягати чогось чи навіть зробити її залежною від похвали.

Спеціаліст прогресивного освіти Елфі Коен часто критикує традиційне виховання та освіту, спираючись на соціологічні дослідження. Не розділяє він також думки про те, що свою дитину потрібно багато хвалити, пише видання Освіта Нова.

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Ви можете зайти до школи чи садочку, або ж просто відвідати іменини дитини, і всюди ви безліч разів почуєте слова "Молодець" чи "Гарна робота".

Наголосимо, що автор не ставить під сумнів важливість підтримки та схвалення дітей, як і необхідність їх любити, обіймати їх і допомагати їм створити позитивну самооцінку. Однак, похвала – це дещо інше. І ось чому.

Це маніпуляція дітьми

Якщо ви хвалите свого дворічного малюка за те, що він не забруднився під час обіду, чи п'ятирічного за те, що він прибирає свої іграшки, то хто тут у виграші? Слово "Молодець" в цьому випадку, найімовірніше, спрямована на вашу зручність, а не пов'язана з емоційними потребами дітей.

Натомість професорка педагогіки Рита Ді Врайс називає це "підсолодженим контролем". Вона вважає, що такі нагороди, як і покарання, є способом зробити так, щоб діти відповідали очікуванням батьків.



Батьки похвалою можуть маніпулювати дітьми / Фото Rields

Експерти рекомендують краще залучати дітей до розмови про те, що таке обов'язки в класі або в сім'ї, або про те, як їхні вчинки можуть впливати на інших людей. Такий підхід з більшою ймовірністю допоможе дітям навчитися думати.

Це створить "похвало-залежність"

Так, іноді батьки хвалять дітей просто тому, що щиро радіють їхнім вчинкам. Однак, і в цьому випадку необхідно бути дуже уважними. Замість того, щоб зміцнити в дитині відчуття власної гідності, похвала може зробити її ще більш залежною від нас.

Чому? Чим частіше ми говоримо фрази: "Мені подобається, як ти ...", або "Ти добре зробив ...", тим менше це вчить дітей формувати власні судження, і тим більше звикають покладатися тільки на оцінки дорослих, зокрема що добре, а що погано.

Дослідник Мері Бадд Роу виявила, що діти, яких педагоги багато хвалили, були менш упевнені в своїх відповідях та, як правило, швидко відступали від своїх думок, коли дорослі не погоджувалися з ними. Отже, слово "Молодець" зовсім не зміцнює дітей, а навіть підвищує їх тривожність.

Це краде дитяче задоволення

Окрім небезпеки залежності, дитина може отримувати задоволення від власних досягнень, відчувати гордість за те, що вона навчилася це робити. Проте діти мають право самі обирати, які почуття йому в цей час відчувати, а не слухати лише похвалу батьків.

Звичайно, бувають випадки, коли оцінки дорослих доречні і необхідні, особливо малюкам, але постійний потік оціночних суджень не є корисним чи необхідним для розвитку дітей. Адже слово "Молодець" є такою самою оцінкою, як і "дуже погано!". Особливістю позитивного судження є не те, що воно позитивне, а те, що воно судження.

Через це дитина може втратити інтерес

"Молодець" дорослі кажуть лише дітям, які своїми зусиллями змогли щось зробити набагато краще, ніж, до прикладу, раніше. "Але якщо увага до діяльності дитини припиняється, багато дітей просто перестають цим займатися", – каже експертка Ліліана Кац.

І дійсно, дослідження показують, що чим більше ми винагороджуємо людей за те, що вони роблять, тим більше вони втрачають інтерес до того, що вони повинні зробити, щоб отримати нагороду.



Діти можуть втрачати інтерес від постійної похвали / Фото Medium

А Джоан Грусек дослідив, що маленькі діти, яких часто хвалили за їх щедрість, в повсякденному житті виявилися менш щедрі, ніж інші діти. Кожен раз коли вони чули "Молодець, що поділився", вони ставали менш зацікавлені поділитися або допомогти.

Це може знизити досягнення

Постійні "Молодець" також може заважати дитині добре виконувати його повсякденну роботу. Вчені виявили, що діти, яких похвалили за виконання творчого завдання, як правило, спотикаються на наступному і не виконують його, на відміну від дітей, яких не хвалили з самого початку. Чому так? Частково тому, що похвала тисне на дитину та знижує її інтерес до цієї діяльності.

Чим можна замінити похвалу

Чого дійсно потребують діти, так це абсолютної підтримки і безумовної любові. Яка може бути альтернатива похвали? Все залежить від ситуації, але це завжди повинно бути пов'язано з цією прихильністю і любов'ю, тому що вони – діти, а не тому, що вони щось зробили.

Якщо ви використовуєте похвалу, як спосіб припинити погану поведінку дитини, то тут в якості альтернативи можна працювати з дитиною, щоб з'ясувати причини її поведінки. Можливо вам доведеться переглянути власні вимоги, а не просто знайти спосіб змусити дітей слухатися.

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Також варто включити дітей в процес прийняття рішень. Якщо дитина робить щось, що заважає іншим, то слід сісти поруч з ним і запитати: "Як ти думаєш, що нам слід зробити, щоб вирішити цю проблему?" Це допоможе дитині навчитися вирішувати проблеми і покаже, що думки і почуття важливі.

Що можна сказати дитині, коли вона зробила щось дійсно вражаюче?

Не сказати нічого. Багато досліджень показують, що в похвалі немає необхідності.



Головне – підтримувати і любити дитину / Фото Mirror

Сказати, що ви бачите. Просте, безоціночне висловлювання ( "Ти сам одягнув черевики", або навіть "Ти зробив це") покаже дитині, що ви це помітили. Воно також дозволить йому пишатися тим, що він зробив.

Менше говорити, більше питати. Це навіть краще – запитати у дитини, що йому подобається в його малюнку (чи будь-якій справі) найбільше, замість того, щоб самим розповідати про те, яка частина його малюнка вас найбільше вразила.

Звичайно, це не означає, що всі компліменти, всі подяки, всі вирази захоплення шкідливі. Зовсім ні, але на слід усвідомлювати ваші мотиви, коли ви вимовляєте ті чи інші слова, та їх можливі наслідки.