Психологи запевняють, що жінкам складніше зважитися на зраду, ніж чоловікам. Адже жінки на підсвідомому рівні мають механізм вірності своєму партнерові. Проте деякі дівчата таки зраджують другій половинці і експерти знають причини цьому.

Так, більшість жінок хоче донести до чоловіка свої потреби, але ці спроби невдалі. Тому вони можуть зважитися на зраду. Відомий психолог Олександр Шахов назвав три найпоширеніші причини жіночої зради.

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За його словами, зрада несе негатив і, щоб їм запобігти, варто розібратися спочатку в причинах.

Три найпоширеніші причини жіночих зрад

Нестача емоційної уваги від партнера

На жаль, чоловіки не завжди розуміють жіночі емоційні потреби. І навіть коли жінка сама розповідає, що їй потрібна увага, турбота, поцілунки, обійми та романтичні вечори наодинці, чоловік може не надавати цьому особливого значення.

Тож, якщо жінка починає відчувати себе скривдженою, самотньою, покинутою, обдуреною, а також коли їй не вистачає уваги та захоплення від свого чоловіка, вона може піти на зраду. Особливо, якщо інший чоловік співчутливо вислухає її та підтримає.



Є причини жіночих зрад / Фото ladyelena

"Проте часто в таких випадках жінка може потім страждати від почуття провини. За моїми спостереженнями, це причина 80% жіночих зрад",- додає психолог.

Збайдужіння чи втрата почуттів

Жінка може зрадити чоловіка, якщо немає до нього почуттів, тоді вона навіть не буде відчувати за це провину. Також можливо й те, що жінка ніколи й не кохала свого партнера.

Ви здивуєтеся, як багато жінок виходить заміж, бо чоловік хороший, шкода упускати його або нікого краще за цього, напевно, вже не буде. За відсутності кохання жінка будує план зради, підбирає собі коханця, щоб отримати тих самих "метеликів у животі",

– запевняє Олександр Шахов.

Чому тоді жінки не йдуть від чоловіка, якщо не люблять його? Психолог запевняє, що причин цьому є багато, до прикладу, їй у шлюбі комфортно – чоловік заробляє, все є, або її стримують діти.

Романтичне захоплення

Якщо стосунки з чоловіком не міцні, то випадковий "Казанова" в житті жінки може запаморочити їй голову і отримати те, до чого йшов.

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Психолог розповів про цікаве опитування американок. Так, на запитання "Якби ви зустріли відомого голлівудського актора, будучи в шлюбі, ви б з ним зрадили?" 70% жінок відповіли ствердно. А коли їх запитали, чому, вони відповіли: "Це б підвищило мою самооцінку і дало б мені приємний спогад у житті".

Тож, виходить, що 70% жінок не можуть пригадати нічого захопливого в стосунках із чоловіком, і тому вони готові отримати "драйв на стороні".

Окрім того, Олександр Шахов додав, що також жінки можуть зраджувати через сексуальну невдоволеність, помсту, моральну розбещеність або психічні розлади.