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7 типів жінок, від яких тікають всі чоловіки
сьогодні , 16:01 7 типів жінок, від яких тікають всі чоловіки
Марія Бондар
Головні ознаки, що чоловік вас розлюбив: як цьому запобігти
30 червня , 18:50 Головні ознаки, що чоловік вас розлюбив: як цьому запобігти
Марія Бондар
Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
18:02, сьогодні Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
Фотограф зробив "весільні" фото дітей для реклами, але через 19 років ця пара справді одружилася
14:20, сьогодні Фотограф зробив "весільні" фото дітей для реклами, але через 19 років ця пара справді одружилася
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Як розлучення впливає на тривалість життя: дослідження вчених
09:18, сьогодні Як розлучення впливає на тривалість життя: дослідження вчених
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