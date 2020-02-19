Чому батьки ховають обличчя дитини в соцмережах: 6 причин

Невелика параноя з приводу того, що за нами стежать в інтернеті, сьогодні є, напевно, в кожного. Тому досить часто можна зустріти на сімейних світлинах в соцмережах замість дитячих облич – смайлики. Психологи назвали 6 причин, чому деякі батьки це роблять.

Явище, коли батьки викладають світлини своїх дітей у соцмережах, в англійській мові називають словом sharenting (від parenting "батьківство" і sharing "ділитися фото").

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За статистикою, 9 з 10 мам публікують у соцмережах фото малюків, 7 з них роблять це регулярно. Тож, коли дитині виповниться 7 років, у середньому батьки запостять близько тисячі її знімків.

Негативні наслідки від публікації дитячих фото вже дають про себе знати. Адже ці світлини нікуди не зникають. HR-фахівці звертають увагу на дані про кандидатів на вакансії ще в підлітковому віці, про те, що писали їхні мами і тата. До того ж, соцмережі існують лише близько 12 років, то що ж буде із сучасними малюками через 30 років, коли все їхнє дорослішання можна буде відстежити за постами батьків і фото?

Тож, чи варто так робити всім батькам – приховувати обличчя малюка? Видання "Освіторія" розпитало про це дитячу психологиню Юлію Борисову.

Чому батьки ховають обличчя дитини в соцмережах

Щоб не наврочили

Доволі часто батьки намагаються захистити свою дитину від дурного ока.

Ці забобони мають різні варіанти. Наприклад, деякі православні люди вважають, що не можна до хрещення показувати дитину, а деякі мусульмани — до 7 років. Є і псевдонаукові варіанти: мовляв, у дитини немає захисного енергетичного поля, тому вона легко пропускає негативну енергію.



Батьки ховають обличчя дитини за смайликами / Фото "Освіторія"

Через конкретну загрозу

Люди, які мають гроші, бояться викрадення дітей. Навіть представники малого бізнесу часто не хочуть "світити" дитину, щоб конкуренти її якось не образили чи не налякали через сварки дорослих.

Щоб фото не потрапило в чужі руки

Фото дітей можуть використовувати з комерційною метою. Адже в багатьох соцмережах навіть офіційно в угоді зазначено, що фото стають загальною власністю, їх можна використовувати будь-де. Так, до прикладу, робить кампанії Everyone a Spy – вони продають через інтернет чашки з рандомними фото дітей, знайденими на фотохостингу Flickr. Це не було заборонено через політику конфіденційності сервісу.

Окрім того, неодноразово траплялося, що аферисти збирали гроші на нібито лікування смертельної хвороби дитини — а фото брали з незнайомих акаунтів і трохи "фотошопили". Уявіть, який буде шок — побачити там фото своєї дитини.

Чекають на згоду дитини

Є родини, у яких принцип: публікувати фото, лише якщо дитина сама дасть згоду на розміщення світлини. Тож, якщо вона замала для цього, батьки можуть чекати, поки малеча підросте.

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Ще одна важлива причина для такої делікатності — кібербулінг, який дуже поширений серед підлітків. Так, дитина може стати об’єктом знущань однолітків через дитячі смішні фото або пости батьків.

Опитування доводять, що більшість дітей після 10 років проти того, щоб батьки викладали непогоджені фото. Тож у Франції навіть хочуть ввести відповідальність за публікацію фотографій дітей без дозволу як порушення недоторканності їхнього особистого життя. Покарання – штраф близько 45 тисяч євро або рік в’язниці.

Батьки розв’язують власні психологічні проблеми

Ідеться про сильні ірраціональні бажання, зокрема – бажання вихвалятися батьківством. Такі батьки хваляться не дітьми, а собою в ролі тата чи мами.

Інколи, навпаки, дорослі міркують так: дитина виросте, буде ображатися, чому фото однолітків так часто постили мами, а мої — ні.



Є об'єктивні причини, чому варто ховати обличчя дитини в соцмережах / Фото Gazeta

Найгірший випадок, коли батьки закривають обличчя дітей, бо комплексують, що вони не гарні, не ідеальні. Мовляв, переросте цю надмірну худорлявість, знімемо брекети, відростимо волосся — ось тоді й покажемо. Це свідчить про психологічні проблеми батьків.

Жага приватності

Частина людей, навпаки, хоче вивести найважливіші для них речі із зони оцінювання. Їм неприємно навіть підсвідомо помічати, що фото сина збирає 20 лайків, а доньки — 50.

Вони не хочуть демонструвати приватне життя іншим, захищають свої особисті кордони. Тому їхня присутність у соцмережах зазвичай пов’язана лише з професійною діяльністю, а фото дітей — лише для рідних і близьких друзів.