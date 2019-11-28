Чому чоловіки одружуються з жінками, схожими на своїх матерів: дослідження

Мама – це найдорожча і найближча людина. А тому чоловіки часто обирають у своєму житті жінок, які певними рисами характеру чи зовнішності нагадують їм матерів. Але чому так?

Вчені провели дослідження та спробували в цьому розібратися, передає Ukr.Media.

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Для цього проаналізували 70 одружених чоловіків і жінок. Вчені зіставили обличчя партнера кожної людини з батьками її чоловіки/дружини. За результатами, з'ясувалося, що чоловіки жінок абсолютно не схожі на їх батьків, проте дружини чоловіків "значною мірою" нагадують їх мам.

Що це означає? Експерти вважають нормальним явищем, що чоловіків приваблюють жінки, схожі на їх матерів. Адже еволюція навчила людей шукати партнерів, які належать до тієї ж групи видів. А найперше і близьке знайомство чоловіка – це його мати, тому вона і є шаблоном, до якого вони тягнуться.



Чоловіки одружуються на жінках, схожих на матерів

Проте це може працювати і в іншу сторону. Тобто якщо у хлопця були напружені чи відсторонені стосунки з матір'ю, то він може несвідомо шукати точно таку ж за поведінкою жінку для того, щоб "виправити" ті зруйновані материнсько-синівські стосунки, які були у нього в дитинстві.