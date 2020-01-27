Чому деякі подружжя живуть щасливо роками, а інші – швидко розлучаються: цікаве дослідження

Беручи шлюб, усі пари обіцяють, що любитимуть, поважатимуть своїх половинок та будуть разом до кінця днів своїх. Проте не всі можуть дотриматися цієї обітниці.

Цікаве дослідження

Психолог Джон Готман зі своїм колегою Робертом Левенсоном вирішили з'ясувати, чому в одних здорові стосунки, а в інших – ні, передає The Atlantic.

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Вони попросили пари розповісти про їхні відносини: про те, як вони зустрілися, про конфлікти та позитивні моменти. Натомість дослідники вимірювали швидкість кровотоку та частоту серцевих скорочень. І через шість років вчені перевірили, чи ці пари досі разом.

Результати експерименту: пари або були щасливі і після шести років разом, або розлучилися чи були нещасними у шлюбі. Тому дослідники, проаналізувавши дані, виділили чіткі відмінності між парами у першій та другій групах.

Так, другі виглядали спокійними під час інтерв'ю, проте їхнє серцебиття було швидким, а потові залози – активними. Готман виявив, що чим пари були фізіологічно активнішими в лабораторії, тим швидше їхні стосунки погіршувалися.

Чому в деяких парах нещасливий шлюб?

Виявилося, що пари у другій групі будували свої стосунки за принципом "бийся або тікай". Це фізіологічна реакція, що виникає у відповідь на небезпечну подію, фізичну травму або загрозу для життя.

Тобто навіть коли вони говорили про приємні або звичні аспекти своїх стосунків, вони були готові атакувати і піддаватися нападу. Через це їхній пульс пришвидшувався, вони ставали більш агресивними один до одного.

Як подружжя продовжує бути щасливим через роки?

У першої групи навпаки – було низьке фізіологічне збудження. Пари були спокійними та відчували зв’язок один з одним. Це проявлялося у теплоті та ніжній атмосфері, навіть коли вони сперечалися. Ці пари створювали комфортне середовище один для одного.

Як створити таке середовище в сімейному житті?

Вчені з’ясували, що впродовж дня партнери взаємодіяли між собою, вони обговорювали всі теми, які їх цікавили, визнавали і поважали захоплення один одного. Пари, які все ще були разом після шести років, комунікували 87% свого часу. У дев'яти випадках з десяти вони задовольняли емоційні потреби свого партнера.

Тож, якщо ви хочете мати стабільні, здорові стосунки,часто проявляйте доброту. Бо ті пари, які виявляють неабиякий інтерес до радощів свого партнера, з більшою ймовірністю будуть разом.