Чому дитина нічим не цікавиться: як батьки можуть допомогти

Часто батьки скаржаться, що їхні діти, особливо у віці 11-15 років, нічого не хочуть робити, не виявляють ніякого інтересу та не слухають поради дорослих. Як же переконати дитину чимось зайнятися чи щось зробити?

Так, діти можуть сидіти в своїй кімнаті, дивитися телевізор, грати в комп'ютерні ігри тощо. Що в таких ситуація можуть зробити батьки? Видання Psychologies поділилося порадами, які допоможуть протистояти пасивності малечі та зацікавити дитину якимось заняттям.

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Для початку запевнимо, що марно тиснути на дитину, соромити її чи вмовляти.

Чому дитина немає мотивації щось робити? Небажання що-небудь робити та відсутність мотивації може мати безліч причин: як зовнішніх, так і внутрішніх. Тому перш ніж робити висновки, потрібно розібратися, що саме ми вважаємо відсутністю мотивації.

Чому дитина нічого не хоче робити

Доктор психологічних наук Алан Каздін перераховує кілька факторів, які слід взяти до уваги.

Вільний час

У багатьох дітей життя занадто розписане, вони надмірно зайняті різними справами, і часто не можуть дозволити собі таку розкіш, як просто нічого не робити хоча б годинку. Однак, дитині необхідно вільний час.

Але батьки не мають піддаватися бажанню розпланувати кожну хвилину життя свого малюка. І не бійтеся того, що може вам здатися неконструктивним чи непродуктивним проведенням часу. Дозвольте це дитині. Буде чудово, якщо у сім’ї є можливість якийсь час провести разом без конкретних справ і термінів.

Домашні справи

У передпідлітковому і підлітковому віці діти часто втрачають інтерес до домашніх справ. Дитина в цей період зосереджена на спілкуванні з ровесниками, адже вони слухають одну і ту ж музику, носять схожий одяг, жартують на одні і ті ж теми. Тому їм властиве презирство до всіх дорослих.



Дитина допомагає мамі вдома / Фото dityvmisti

У цьому випадку відсутність мотивації до виконання домашніх справ абсолютно природне. Якщо до цього часу ви встигли виробити певний порядок і традиції в будинку, наприклад, разом обідати і вечеряти, займатися якимись домашніми справами, то набагато легше продовжувати це робити.

Ознаки депресії

Одна з ситуацій, яка повинна викликати у вас занепокоєння, це коли дитина, яка завжди була активною, товариською і зацікавленою, раптом стала млявою, сидить удома, майже нічого не робить і не виражає інтересу ні до якої діяльності. Такі зміни в поведінці можуть бути ознакою депресії.

Тут важливо звернути увагу на те, що дитина говорить про себе. Якщо її зауваження висловлюють негативну оцінку про саму себе ("я нічого не можу зробити як треба") або навколишнього світу, то це серйозний привід для занепокоєння.

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Малеча може стати більш дратівливою і чутливою, ніж зазвичай, у неї можуть змінитися звички в тому, як вона їсть, як спить. Навіть, начебто, жартівливі коментарі типу «краще б я помер» важливо сприймати серйозно, якщо вони повторюються. Радимо вам проконсультуватися з професійним психологом.

Стрес

Відсутність мотивації може також стати реакцією на стрес. Дорослі часто навіть не розглядають таку можливість. Чомусь їм здається, що у дітей не може бути стресу. Але ж у дитини набагато вужче коло спілкування, тому і проблеми в якийсь із сфер їхнього життя вони сприймають набагато серйозніше.



Дитина не хоче веселитися / Фото Unsplash

Реакція дитини на стрес може виглядати як депресія, і вона часто з'являється у відповідь на певні події. Наприклад, якщо розриваються якісь відносини з ровесниками, це може бути дуже травматичним для дитини. Сюди ж можна віднести глузування однолітків (за зайву вагу, за відставання по якому-небудь предмету).

Як батьки можуть в цьому допомогти

Навіть якщо нескінченні вимоги, щоб дитина перестала сидіти на місці і зайнялася чимось, не принесли ніякого результату, це не означає, що ви нічого не можете змінити.

Для початку ви можете обмежити той час, який дитина проводить за смартфоном або комп'ютером. Ви повинні це зробити без агресії, але переконливо.

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Звичайно, якщо дитина проводить велику кількість часу з товаришами-геніями, збираючи комп'ютери із запасних частин і розмовляючи з ними придуманою мовою, то це вже зовсім інша справа. Це вже інтерес.

Згадайте про те, чого раніше хотіла ваша дитина, що могло б мотивувати її частіше радіти життю. Навіть звичайна прогулянка з друзями може виявитися найбільш корисною для підняття настрою. Тому почніть слухати свою дитину і ставити в пріоритет її бажання і вимоги.