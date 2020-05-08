Чому дівчаткам важливо мати хороші відносини з мамою: дві важливі причини

Відносини з батьками дуже впливають на дітей в будь-якому віці, але в дитинстві – особливо. Адже в цей період закладаються малечі всі життєво необхідні установки, і саме мама формує базове і необхідне почуття безпеки.

Яка роль мами в житті доньки? В найбільш важливий і цінний досвід перших трьох років життя донька перебуває в тісному емоційно-психологічному контакті з мамою, пише видання Сегодня.

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Саме в цей період формується чуттєвість, емоційність і базова довіра до світу, а це допомагає поступово дорослішати та ставати самостійною.

Крім того, завдяки мамі формуються і відносини дівчинки самої до себе. Всі ті почуття, які у людини виникають до себе, коли вона дивиться в дзеркало або думає про себе, коли виступає перед іншими людьми, виникають на основі трактування посилів мами.

Чому важливо підтримувати з мамою добрі стосунки

По-перше, мама для дівчинки дає відчуття довіри і надійності, що дозволяє відчувати себе спокійно і врівноважено. До слова, це також важливо для вибудовування подальших відносин з чоловіками.

По-друге, саме мама вчить дитину любити і відчувати. Це формує в дівчинці здатність будувати сім'ю, приймати, народжувати і виховувати.



Хороші стосунки з мамою важливі для кожної дитини / Фото Uamodna

А британський психоаналітик Джон Боулбі в результаті досліджень виявив, що надійний емоційний зв’язок з матір’ю допомагає дитині:

долати страх і занепокоєння;

справлятися зі стресом;

розуміти те, що вона сприймає;

логічно мислити;

покладатися на себе;

досягти максимального інтелектуального потенціалу;

розвивати гармонійні стосунки в подальшому житті.

Тому психологи радять підтримувати з мамою хороші і довірчі відносини, прощати і не злитися на неї, адже це безпосередньо впливає на якість життя.

Цікаво також, що дуже схвалюється суспільством форма взаємовідносин мами й доньки як "найкращі подруги". Адже тоді між ними присутнє повне взаєморозуміння та підтримка.