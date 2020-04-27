Чому добре бути старшою дитиною в сім’ї: цікавий висновок вчених

Результати численних досліджень доводять, що у більшості сімей первістки мають вищий рівень IQ, кращі оцінки в школі та стають більш успішними в дорослому житті.

Так, це довело чергове дослідження, пише Cosmo. Вчені з Единбурзького університету (Ірландія) і Сіднейського університету (Австралія) з'ясували, що старші діти мають більш виражені розумові здібності і показують більш високі результати в тестах на IQ, ніж їхні молодші сестри і брати.

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Мабуть, це пов'язано з тим, що старшу дитину сильніше стимулюють та розвивають. І хоча батьки намагаються емоційно підтримувати всіх дітей, найстарші в сім’ї отримують більше нерозділеної уваги, яка запускає розумові здібності.



Дві дитини в сім'ї / Фото Teddyclub

У дослідженні вивчили майже 5 тисяч дітей з народження до 14-річного віку з урахуванням сімейної ситуації і економічних умов. Старші діти отримували більш високі бали по тестам, в тому числі по знанню мови.

Але у медалі є й зворотний бік. Дослідження 2009 року показує, що старші діти відчувають більш серйозний тиск через оцінки, ніж їх молодші брати і сестри.

Поради, як виховувати різних за віком дітей

Не перекладайте на старшу дитину відповідальність за молодшу

Тим більше, не вживайте фраз, типу: "Ти за нього відповідаєш", бо це формує в дитини підвищену тривожність.

Зрозумійте, дітям у сім’ї буває однаково складно обом

Адже спочатку перший поступається немовляті місцем у центрі батьківської уваги, а потім намагається самоствердитись через досягнення в якійсь сфері – спорті, співах, танцях і т.д.

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Другий – спочатку отримує більшість батьківської уваги. Але, коли підростає, потрапляє у тінь досягнень та здобутків першого.

Вірте в мудрість та кмітливість обох дітей, говоріть їм про це

Підтримка та емоційне тепло вселяють дітям віру в себе та відкритість до світу. Будьте спостережливими та уважними до розвитку їх взаємин. Помітивши перші ознаки суперництва, вживайте необхідних заходів.