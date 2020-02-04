Чому корисно триматися за руки з коханою людиною: наукове пояснення

Багато пар тримаються за руки під час прогулянки, перегляду фільму тощо. Як пояснюють психологи, люди роблять це століттями, бо тримання за руки приносить затишок, тепло та звільняє від болю.

Кілька експертів поділилися дійсно цікавими причинами, чому триматися за руки – це звичайна поведінка людини, передає видання Cosmopolitan.

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Це може зменшити фізичний та емоційний біль

Ми впевнені, що як тільки ви торкнетеся до рук своєї другої половинки, ви одразу почуватиметеся краще.

Багато досліджень у галузі нейронауки показують, що дотик виробляє окситоцин – хімічну речовину, яка дуже добре впливає на ваше психічне та фізичне здоров'я. Ця хімічна речовина насправді є гормоном і бере участь у зв'язках, побудові довіри та емпатії.

Психологиня Джаніна Скарлет запевняє, що тримання за руки – це ефективна терапія для жінок, яка допомагає боротися з депресією, тривогою та болем. А також може зміцнити романтичні зв'язки та зменшити фізичний та психологічний біль".



Тримання за руки може зменшити стрес / Фото Unsplash

Експертка наголошує, що, як показують дослідження, любовний дотик від романтичного партнера може сприяти зниженню болю, артеріального тиску, тривожності та реакції на стрес.

Тримання за руки – це також позитивний спосіб керувати негативними емоціями. Дослідження виявило, що тримання за руку зменшує стрес, це було підтверджено використанням МРТ-сканування мозку учасників", – говорить лікар Тоні Ортега.

Це створює зв'язок з нашим партнером

Коли люди торкаються руками, між ними створюється зв'язок. Як пояснює психологиня Сільва Невес, це означає, що "емоції будуть перетікати від однієї людини до іншої", що називається "міжособистісна синхронізація". Це явище, при якому люди фізіологічно дзеркально відображають інших людей, з якими вони є.

"Ймовірно, що тримання за руки поглиблює людські зв'язки", – додає вона. Але це відбудеться лише тоді, коли ти будеш тримати руку людини, яку дійсно любиш і довіряєш.

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Наші руки – одна з найчутливіших частин нашого тіла, а тому, за словами психологів, тримаючись за руки, ми більш налаштовані на почуття, емоції та потреби один одного.

Це виявляє прихильність та близькість до коханої людини

Очевидно, ми тримаємось за руки з партнерами, щоб показати їм, що ми їх любимо. І дослідження показують, що пари, які часто тримаються за руки, висловлюють менше гніву та більше задоволення своїми стосунками, ніж ті, хто цього не робить.

Психологиня Джоанна Константипулу говорить, що це також символізує пристрасть і міцний зв'язок між двома людьми, які піклуються один про одного.

Окрім того, лікарка Беккі Спелман вважає, що тримання за руки може бути "домінуючим жестом контролю".

Це навчена поведінка з дитинства

Беккі Спелман каже, що тримання за руки – це поведінка настільки інстинктивна та вроджена, що нам навіть не доводиться думати про це. "Діти народжуються з рефлексом – вони тримають крихітні руки навколо пальця дорослого у своїй долоні. Інстинктивно вони вже намагаються триматися за руки», – додає вона.

За словами експертів, це також спосіб демонстрації турботи та прихильності.