Чому люди розлучаються: вчені назвали найпоширеніші причини

У сучасному світі розлучення є однією з найскладніших соціальних проблем. Зокрема, в Україні за рік розлучається приблизно 200 тисяч пар. Звичайно, це є великим стресом для обох партнерів. Тому вчені вирішили з'ясувати, які основні причини розлучень у подружжях.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у "Журналі сексу та подружньої терапії", найпоширеніші причини розлучень людей певним чином орієнтуються на відсутність емоційної реалізації.

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Дослідники опитали понад 2 тисячі нещодавно розлучених людей (із середнім віком у 45 років). Приблизно 40% рецензентів заявили, що їх розлучення мало конфлікт.

Чотири найпоширеніші причини розлучення

Відсутність любові чи близькості

Це було найбільш цитованою причиною розлучення. 47% респондентів вказали на відсутність любові у їхньому шлюбі, що призвело до їх розлучення. Деякі приклади відповідей: "Я не відчував до нього почуттів" та "Він більше не любив мене після того, як ми прожили разом 20 років" тощо.

Проблеми комунікації

Близько 44% учасників дослідження назвали проблеми комунікації в якості однієї з основних причин розлучення.

Так, одна з респондентів пояснила, що її чоловік "небагато розмовляв", що призвело до розвитку негараздів у відносинах з часом.

Відсутність співчуття, поваги чи довіри

Відсутність цих основних якостей стосунків стала третьою найпопулярнішою причиною розлучення. Учасники пояснювали, що "нездатність відновити довіру" або "порушення довіри" змусили їх припинити шлюб.

Ще частина опитаних людей назвали "втрату поваги" основним фактором їх розлучення, хоча деякі психологи кажуть, що повага може бути навіть більш важливою, ніж любов у стосунках.

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Різні бачення на речі

В ідеальному світі партнери разом гармонійно зростають і мають спільні зацікавленості. Тому, згідно з дослідженням, четверта найпоширеніша причина розлучення – різні бачення.

Більшість опитаних людей відповідали так: "Ми раптом стали занадто різними щодо цінностей та поглядів" та "Ми обоє хотіли чогось іншого у своєму житті".