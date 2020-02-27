Чому люди залишаються у нещасливому шлюбі: 5 найпоширеніших причин

Багато людей продовжують жити з другою половинкою, навіть якщо їх шлюб приречений і не робить пару щасливою. Проте не все так просто. Є кілька поширених причин, чому подружжя обирає таке життя замість розлучення.

Такі пари перетворюються радше на сусідів по дому чи просто родичів, передає видання Yourtango.

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Причини, чому люди залишаються в нещасливому шлюбі

Ви боїтеся все втратити

Якщо ви залишаєтеся одруженими через те, що у вас занадто багато «нажито» разом і ви боїтеся все втратити.

Окрім того, деякі люди вважають, що вони вже не зможуть знайти собі пару, тому тримаються за партнера і не хочуть розлучатися, навіть якщо шлюб не приносить їм щастя.

Ви відтягуєте розлучення

Ви сподіваєтеся, що збережете шлюб, якщо відтягуватимете розлучення? Так, ви можете зробити все можливе, щоб врятувати стосунки, але якщо нічого не виходить, то краще розлучитися.

Ви переживаєте, як розлучення вплине на дітей

За словами психологів, виховування малечі в нещасливому шлюбі більш негативно впливатиме на ваших дітей, ніж розлучення.

Краще дізнайтеся, як розлучення впливає на дітей та чи можна зробити це без стресу. Запитайте інших людей про їх досвід, поговоріть з усіма батьками-одинаками.

Після цього перегляньте свої причини, щоб залишитися у своєму нещасному шлюбі. Якщо ви переконані, що варто зберегти стосунки в інтересах вас і ваших дітей, то зробіть усе можливе, щоб ваш шлюб став кращим.

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Ви не можете дозволити собі жити самостійно

Перше, що вам потрібно зробити – це зрозуміти, що потрібно, щоб ви могли жити окремо. Як тільки ви зрозумієте, що вам знадобиться гроші, то запитайте себе, як ви можете заробити або отримати їх. Ви можете знайти собі роботу і кинути нещасливий шлюб.

Ви переживаєте, чи будете бачитися з дітьми

Батьківські плани та угоди допомагають розлучитися з парами і вирішити, як продовжувати контактувати зі своїми дітьми. Якщо у вас є неповнолітні діти, ваш адвокат повинен допомогти вам скласти план виховання.

Зрозумійте, що у житті ваших дітей будуть особливі випадки, які вони хочуть відвідувати з обома батькам; тому будуйте працездатні стосунки зі своїм колишніми партнерами.