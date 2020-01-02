Чому мати лише одну дитину в сім'ї – це добре: 3 цікаві факти

Все більшої популярності набирає вибір батьків про виховання лише однієї дитини в сім'ї. Так, за словами експертів, діти, які виросли без братів та сестер, більш успішні в навчанні та менш схильні вживати алкоголь.

Виховання лише однієї дитини має певні переваги, які стосуються розвитку дитини, передає журналістка Тетяна Ворожко виданню "Новое время".

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У єдиних дітей ближчі відносини з батьками

У одному з досліджень психологині Тоні Фабло, опублікованому у 1986 році, з’ясувалося, що серед опитаних дітей ті, які виросли самі в сім’ї, мали міцніші і кращі відносини з батьками. А у дослідженні Франкфуртського університету соціологи зрозуміли, що з 20 тисяч німецьких школярів 25% одиноких дітей вважають, що у них дуже добрі відносини з батьками.



На виховання однієї дитини батьки мають більше часу і уваги / Фото Eva

Єдині діти в сім’ї – розумніші

Психологи Тоні Фалбо і Деніз Політ, проаналізувавши 115 досліджень щодо родин та дітей в США та Канаді, встановили, що єдині діти краще вчаться у школі та більш впевнені у собі.

Інше дослідження, опубліковане у 2004 році, виявило, що підлітки, які виросли без братів та сестер, більш успішні в навчанні та менш схильні вживати алкоголь. Але трохи вищий інтелект та амбіції характеризують і старших дітей в родині. Психологи пояснюють це тим, що батьки приділяють їм більше уваги, а самі діти проводять більше часу та спілкуються з дорослими, що стимулює їхній розвиток.

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Втім, Фалбо звертає увагу на те, що інтелектуальні переваги єдиних дітей помітніші у малят, але з віком вони зменшуються.

Єдині діти більш креативні

Китайське дослідження, яке встановило, що єдині діти більш креативні. Наприклад, дорослі, що виростали без братів та сестер, були здатні запропонувати більше оригінальних рішень гіпотетичних проблем.



Єдині діти в сім'ї більш креативні / Фото Mama4

А все через те, що у єдиних дітей ділянки мозку, пов’язані із гнучкістю мислення, уявою та плануванням, відрізняються від аналогічних ділянок мозку інших дітей, розповідають вчені.

Дослідники пояснюють це довгими годинами гри на самоті, коли діти були змушені самостійно вигадувати ігри та вирішувати проблеми. Але зауважимо, що діти, які виростають без братів та сестер, у дорослому віці часто про це шкодують.

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Цікаво, за даними ООН, в Україні народжуваність, впавши до дуже низького рівня в 2003, досить стрімко зростала до 2014, після чого знову почала падати і тепер становить 1,4 дитини на жінку. Відомо, що 76% українських сімей мають лише одну дитину. Однією з головних причин соціологи називають бідність.