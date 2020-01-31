Чому ми боїмося кохати і бути коханими: 6 основних причин

Багато людей вважають, що найкраще почуття у світі – кохати і бути коханим, проте є й люди, які бояться когось полюбити. І в цього страху навіть є поширені причини.

У сучасному світі кохання чомусь лякає, а люди бояться не лише відкрити свої почуття, а й зізнатися в них самим собі, передає видання Inspiring Life.

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Причини, чому люди бояться кохати

Любов робить нас вразливими

Погодьтеся, кохання робить нас "залежними" від людини, до якої ми маємо це почуття. Дівчина чи хлопець стають більш сентиментальними та менш раціональними, а будь-яка негативна дія чи слово від коханої людини може зашкодити.

Страх не мати успішної кар’єри

Багато з нас прагне до перспективного майбутнього, вкладаючи весь свій час у створення кар’єри. І коли ці люди, розпочинають нові стосунки, вони можуть думати, що у них не залишиться часу на роботу.

І зрештою вони бояться кохати людину, щоб "не віддавати їм всю свою увагу" і щоб це не відволікало їх від головної мети життя.



Люди бояться, що їм доведеться віддавати весь свій час коханій людині / Фото Unsplash

Страх "відхилення" від родини чи друзів

Дуже часто люди, які мають пару, починають стикатися з побоюванням, що родина не сприйме обрану вами людину, або навпаки – партнеру не сподобається ваша родина. Саме через це люди можуть боятися перевести стосунки на новий рівень.

Страх змін у житті

Безперечно, дуже багато змінюється речей у нашому житті, коли ми впускаємо в нього нову людину. Але не варто боятися змін, адже ви самі будете змінюватися протягом життя, головне – щоб вам було добре разом.

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Страх взяти на себе зобов’язання

Боязнь взяти на себе зобов’язання трапляється досить часто у стосунках, адже хоч у сучасному світі нам легко познайомитися з новими людьми, але зрештою ми боїмося "обрати" невірну людину.

Страх бути зрадженим

Можливо, через відсутність самооцінки цей страх є поширеним у багатьох людей.

Пам’ятайте, що кохати і бути коханим – це насправді чудова річ, але тут неможливо уникнути страхів і можливостей, які нас справді можуть налякати.

Але варто ризикувати, бо навіть якщо ви "провалитеся" дев'ять разів, то на десятий ви зможете знайти своє кохання і це буде того варте. Крім того, ми, стикаючись із нашими страхами, стаємо сильнішими.