Чому ми обираємо не тих людей для стосунків: пояснення психолога

Інколи нам здається, ніби кожен романтичний партнер, який зустрічається в житті – просто не наша людина. Психологи розповіли, чому ми обираємо не тих та як знайти "правильну" людину.

Чому ми обираємо не тих людей для стосунків

Доктор філософії і експерт зі стосунків Маргарет Пол наголошує виданню Mind Body Green, що кожна людина перед стосунками має спочатку попрацювати над собою.

Цікаво! Як закохати в себе чоловіка: цікавий спосіб

"Існує велика різниця між спробою отримати любов і ділитися любов’ю. Ми не можемо ділитися любов’ю, якщо у нас немає любові", – додає вона.

Адже якщо ви не любите себе, то ніхто більше не зможе заповнити цю прогалину. Психологиня пояснює, що ми притягуємо те, що відображаємо.

"Дуже часто ми приваблюємо людей, які ставляться до нас так само, як ми до себе. Але це "неправильні люди". Якщо ви відмовляєте собі, засуджуєте себе і не прислухаєтеся до своїх почуттів, то притягуєте людей, які будуть так само ставитися до вас", – заявила Маргарет Пол.

Як знайти свою людину

Перше, що психологиня рекомендує зробити – це навчитися відчувати свою присутність в своєму тілі, серці і душі. "Коли у вас буде сила любити себе, тільки тоді ви знайдете когось, хто справді може зробити те саме", – наголосила Маргарет Пол.

Тобто приймати ті почуття, які ви відчуваєте і не займатися самокритикою через них. Ви маєте усвідомити, що ви саме така людина, яка є, і взяти на себе відповідальність за свої дії і думки, а не звалювати їх на інших.