Чому не можна виховувати дітей вегетаріанцями: відповідь спеціаліста

Батьки повинні розуміти, що вегетаріанство має бути свідомим вибором кожної людини. До того ж, дитина потребує збалансованого раціону для здорового розвитку, зокрема їй отримувати поживні речовини з м’яса тварин.

Редакція The Village поцікавилася у спеціаліста з дитячого харчування, чи можна виховувати дитину вегетаріанцем та як це вплине на її здоров’я.

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Звичайно, і дорослі, і діти реагують не на відсутність м’яса, а на нестачу поживних речовин. Проте у дітей це проявляється швидше, а тому сильно впливає на здоров'я.

До прикладу, дефіцит вітаміну В12, який можна отримати з їжі тваринного походження, може призвести до анемії, втрати апетиту, затримки у розвитку і більш серйозних наслідків. Рослинні замінники тваринного В12, такі як спіруліна, норі чи ячмінь, показали свою неефективність.

Якщо ж батьки вирішили виховати дітей вегетаріанцями, то вони повинні бути готові до того, що дитина, подорослішавши, має право на самовизначення і зможе відмовитися від цієї ідеї.



Вегетаріанство у ранньому віці може дуже нашкодити дитині

За словами спеціаліста, людина за своєю генетикою повинна харчуватися різноманітною їжею, тобто вживати їжу як рослинного, так і тваринного походження. І це важливо, адже неможливо повністю замінити тваринні білки рослинними.

До чого може призвести вегетаріанство дитини

Окрім того, деякі мікроелементи і вітаміни надходять в організм тільки з м’ясом та рибою. Особливо небезпечним є виключення м’яса і продуктів тваринного походження з раціону дітей, вагітних і жінок, що годують.

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Вчені довели, що неповноцінне харчування дитини в перші два-три роки життя завдає непоправної шкоди організму на все життя та сильно збільшує ризик різноманітних захворювань. До того ж, вегетаріантсво в дитячому віці може призвести до зниження стійкості перед вірусними захворюваннями.

Також у дитячому віці неприпустиме сироїдство, бо термічно необроблена їжа може виявитися джерелом хвороботворних мікробів і паразитів.

Тому годуйте дитину правильно: їжею рослинного і тваринного походження, а в старшому віці вона зможе самостійно визначитися зі своїми смаковими вподобаннями.