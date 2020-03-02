Чому не варто порівнювати свого нинішнього партнера з колишнім: причини

Часто у стосунках ви можете, усвідомлено чи ні, порівнювати свого теперішнього партнера з колишнім хлопцем. Це нормально, але якщо ви почали задумуватися про свої почуття та задаватися питаннями про відносини, то це може стати проблемою.

Психолог Роман Котик у коментарях "Сім'ї 24" розповів, що дівчина, зазвичай, порівнює чоловіків в двох випадках: якщо в минулих відносинах все було дуже погано і вона боїться повторення сценаріїв, або коли в нинішніх відносинах все не так добре, і вона хоче змінити щось на краще.

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"Мій колишній носив мене на руках, а ти мене не цінуєш", "Мій колишній обіцяв золоті гори, а потім підіймав на мене руку" – подібні формулювання позначаться негативно на розумінні і настрої чоловіка. Навряд чи у нього з'явиться ідея: "Її минулий хлопець такий молодець, потрібно і мені попрацювати над собою". Ймовірніше, він розлютитися чи закриється в собі", – сказав психолог.

Натомість експерт зі стосунків Володимир Калуга запевняє, що порівняння наявного партнера з ким би то було, а тим паче з попереднім партнером – це шлях до напруження, роздратування і, як наслідок, конфліктів у стосунках.

До того ж, за його словами, порівняння партнера з колишнім свідчить про те, що людина не бачить у своєму партнерові бажаного втілення своїх мрій чи очікувань, а також самодостатню особистість, гідну поваги та довіри.

Чому не варто порівнювати нинішнього партнера з колишнім: 8 причин

Це грубо

Це точно некрасиво у порівнянні до вашого хлопця. Чи хотіли б ви, щоб ваш партнер порівнював вас зі своєю колишньою? Ми дуже в цьому сумніваємося.

Кожен приносить щось нове

Вашому нинішньому партнеру може не вистачати знань чи навичок в певних сферах областях, де ваш колишній, можливо, був на висоті. Але що в цьому поганого? Кожен може принести вам щось унікальне, і це не варто порівнювати.

Це по-дитячому

Така поведінка не лише неприйнятна, але й дитяча. Так можу робити 15-річні дівчатка, але не юні дівчата чи жінки.

Це шкодить вашому партнерові

Сподіваємося, що ви ніколи не порівнюєте колишнього з нинішнім вголос, але навіть це може зашкодити вашому партнерові. І якщо він про це дізнається, то його це точно образить.

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Немає двох однакових людей

Порівнювати двох людей безглуздо, адже немає однакових людей. Кожен по-своєму різний та унікальний і ваш партнер точно дав вам розуміння чогось іншого.

Вам слід жити сьогоднішнім днем

Єдиний спосіб по-справжньому насолоджуватися життям на повну – це жити в сьогоденні. Жити в минулому або жити в майбутньому – це найшвидший спосіб пропустити життя в цей момент.

Це може вас заплутати

Якщо ви занадто сильно заглиблюєтеся в порівняння, то ви можете почати думати, що ви все ще любите свого колишнього, а не свого теперішнього партнера. Такими діями в просто створюєте безлад у голові і заплутуєтеся у стосунках.

Ви ж чомусь розійшлися з колишнім

Невже з ним справді було так добре? Адже були певні причини, через які ви розірвали стосунки з колишнім партнером. Тому залиште це в минулому і насолоджуйтеся новими стосунками.