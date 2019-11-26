Чому не варто залишати дитину наодинці з татом: кумедні фото

Чому не варто залишати дитину наодинці з татом / vsyachyna.com

Часто буває так, що татки бояться лишатися з дитиною наодинці через страх зробити щось не так. Тому вони перетворюють цей час з малюком на веселі забави. Це доводить, що з мамою завжди надійніше, але з татом – цікавіше.