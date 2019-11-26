Чому не варто залишати дитину наодинці з татом: кумедні фото

591 Читать новость на русском
Чому не варто залишати дитину наодинці з татом / vsyachyna.com

Часто буває так, що татки бояться лишатися з дитиною наодинці через страх зробити щось не так. Тому вони перетворюють цей час з малюком на веселі забави. Це доводить, що з мамою завжди надійніше, але з татом – цікавіше.

Bored Panda опублікувала жартівливі фотографії, які показують, як нелегко доводиться деяким татам справлятися зі своїми обов’язками. 

Цікаво! Комікси, які змусять вас усміхнутися: мама-художниця показала, яким насправді є материнство

Натомість мам можуть налякати побачені кадри і змусити задуматися, чи лишати з татком дитину наступного разу.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Батьки і діти Курйозні новини Діти і неповнолітні
Сімейний бізнес: як його організувати та досягти успіху
сьогодні
336
Залиште відгук