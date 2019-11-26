Чому не варто залишати дитину наодинці з татом: кумедні фото
Часто буває так, що татки бояться лишатися з дитиною наодинці через страх зробити щось не так. Тому вони перетворюють цей час з малюком на веселі забави. Це доводить, що з мамою завжди надійніше, але з татом – цікавіше.
Bored Panda опублікувала жартівливі фотографії, які показують, як нелегко доводиться деяким татам справлятися зі своїми обов’язками.
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Натомість мам можуть налякати побачені кадри і змусити задуматися, чи лишати з татком дитину наступного разу.