Чому пара повинна жити разом до весілля: 5 важливих аргументів

У сучасному світі багато пар живуть разом до весілля і це вже не викликає стільки протестів як 10-20 років тому. Проте, це не означає, що вам вдасться зовсім уникнути докірливих поглядів від членів родини та друзів.

"Більшість людей виявляються першими в своїй родині, хто починає жити разом до весілля зі своїм обранцем. Тож, коли ви порушуєте давні традиції, будьте готовими до несхвалення з боку близьких", – пояснює міжнародний експерт з питань відносин Ейпріл Масіні, передає видання Brides.

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Але, за словами експертів, є низка аргументів на користь того, щоб таки спробувати спільне життя до шлюбу. Перш за все, ви добряче зекономите на оренді однієї квартири замість двох.

Ось 5 вагомих причин, чому пара повинна жити разом до весілля.

Ви отримаєте змогу з’ясувати, наскільки спільними є ваші побутові звички

До того, як давати клятви та підписувати документи, ви отримаєте безцінну практику життя разом до весілля.

"Ви з’ясуєте, наскільки можете бути терплячими до особливостей поведінки вашого партнера, та які з цих особливостей є для вас неприйнятними", – підкреслює експерт з питань відносин Джейн Грір.

Як запобігти руйнуванню відносин через егоїзм? Наприклад, якщо у вас "пунктик" з приводу чистоти в домі, а вашого коханого не надто турбують купи одягу та речей по всій квартирі, то це чудова нагода спробувати досягти у цьому питанні компромісу і з’ясувати, чи зможете ви це зробити взагалі.

Крім того, спільне життя з хлопцем чи дівчиною означає досягнення балансу у всьому, що стосується сну і не тільки. "Ви зможете навчитись синхронізувати свої щоденні режими. У вас буде нагода узгодити свої потреби так, щоб вони не перешкоджали вашому сексуальному життю", – наголосив експерт.

Навчитесь розподіляти домашні обов’язки

Якщо ви вирішите жити разом до весілля, вам доведеться вести домашнє господарство та спільний бюджет. Таким чином, ви отримаєте більше часу на те, аби навчитися співпрацювати та разом вирішувати різноманітні проблеми.

Мабуть, ви ще про це не задумувались, але домашня робота, така як миття посуду та сортування брудної білизни перед пранням, не входить до списку захоплюючих занять. Отож, краще навчитися розподіляти домашні обов’язки до того, як пообіцяєте бути разом решту свого життя.

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Отримаєте уявлення про сексуальні апетити один одного

Живучи разом, ви зможете вивчити сексуальні потреби один одного. Якщо захочете, інтимна близькість може бути хоч кожного дня. Якщо ж потребуєте більших перерв, найкраще такі подробиці з’ясовувати до того, як одружитися.

"Ви матимете можливість визначити, наскільки пристрасним є ваш обранець чи обраниця, та знайти баланс стосовно частоти вашої близькості, щоб ваше сексуальне життя задовольняло обох", – сказав Грір.

Звісно ж, спочатку ваше спільне життя більше буде нагадувати медовий місяць. Отож, насолодіться ним сповна, а тоді переходьте до серйозних розмов та пошуку компромісів, коли почне вимальовуватись певна стабільність.

Ознайомитесь з фінансовими звичками один одного

Живучи разом, ви отримаєте краще уявлення про те, як ваш обранець звик витрачати гроші.

"Коли ви тільки зустрічались, ваші звички розпоряджатися грошима не мали великого значення. Однак, коли починаєте жити разом, фінанси виходять на перший план", – кажуть експерти

Вам доведеться домовлятись, хто оплачуватиме спільні покупки та рахунки за комунальні послуги, знаходити спільну точку зору стосовно дискреційних витрат, тощо. Можливо, один з вас відкладає щомісяця "на чорний день", а інший звик витрачати всю зарплату до копійки.

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"Якщо Ви по вуха в боргах і заледве сплачуєте відсотки кредиторам, а ваш коханий ретельно слідкує, аби не прострочити пільговий період по кредитці, вам є багато що обговорити перед тим, як стати чоловіком та дружиною", – запевнив Грір.

Вам слід якомога краще синхронізувати свої звички витрачати та заощаджувати гроші, тоді ви будете готовими до незапланованих витрат чи виплати боргів і матимете більш реалістичне уявлення про майбутнє.

Ви побачите, яким буде ваше подальше сімейне життя

Хоча більшість казок закінчується весіллям, сімейне життя – це не тільки щастя та романтика. "Багато пар не усвідомлює, що тривале життя разом складається переважно з буднів. Якщо наважитесь на спільне життя до весілля, матимете можливість спробувати, яким воно буде насправді", – відповів Масіні.

Адже повсякденність часто буває досить нудною. І хоча в шлюбі ви матимете приємну компанію, аби нудитись разом, це ще не гарантує, що ви не зламаєтесь під тиском рутини.

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Життя в одному помешканні підготує вас до не надто приємних моментів, аби потім вони не стали для вас шокуючою несподіванкою. Чи варто жити з хлопцем до весілля? Вирішувати вам. Але рекомендуємо спробувати скористатися можливістю, аби підготуватися до реалій сімейного життя.