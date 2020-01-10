Чому пари відновлюють стосунки після розриву: наукове пояснення

Більше третини пар, які розлучаються, згодом повертаються в "старі" стосунки. Проте науковці пояснюють, що таке возз’єднання може бути непоганою ідеєю. Так, дослідження свідчить, що це відбувається через те, що партнери, в першу чергу, неоднозначні.

Звичайна мудрість говорить, що найкраще після розриву уникати свого "старого полум’я" (тобто не повертатися до колишнього / колишньої), але реальність доводить, що багато пар знову відновлюють стосунки.

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Чому пари відновлюють стосунки

Насправді більше третини всіх розлучених пар повертаються назад у стосунки. Найпопулярнішою причиною є те, що люди думали, що їх партнер, можливо, змінився. Однак, нове дослідження, опубліковане у Social Social Psychological and Personality Science, виявило, що причини відновлення стосунків серед молодих пар більш різноманітні.

Відповіді змінюються від оптимізму, що "цього разу все буде по-іншому", до почуття сімейних обов'язків чи страху перед невпевненістю, що буде далі. Дві третини респондентів сказали, що хочуть знову зійтися через близькість і залежність, яку вони мали зі своїм партнером.



Пари знову сходяться / Фото Freestocks

Дослідження також показують ще один загальний факт: розрив відчувається важче для людини, яка була ініціатором розлучення, ніж та, яку покинули. Чому? Бо той, хто вирішив першим розірвати стосунки, стикається з сумнівами щодо правильного вибору.

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Другий шанс для стосунків є хорошою ідеєю

Але по-справжньому важливим стало виявлення того, що відновлення стосунків насправді є хорошою ідеєю. За словами психологині, докторки наук Ноелли Нельсон, поки немає серйозних проблем, таких як жорстока поведінка у відносинах, а кожен партнер по-справжньому турбується про іншого, другий шанс для відновлення стосунків може спрацювати.

Якщо ви розглядаєте можливість повернення до партнера, будьте абсолютно чесні з собою. Вивчіть мотиви цього. Не сходьтеся через те, що ви самотні, вам нудно чи ви боїтеся, що ніколи не знайдете когось іншого,

– додала вона.

Психологиня запевнила, щоб перед поверненням ви переконалися, що навчаєтесь на помилках. Щось має змінитися, щоб змусити бути стосунки працювати вдруге. Інакше ті самі конфлікти знову виникнуть. Кожен партнер повинен розуміти і бути готовим працювати над тим, що спричинило розрив.

Питання, які слід поставити собі перед тим, як повернутися до колишніх