Чому підлітки публікують багато селфі в соцмережах та як до цього ставитися батькам

Дівчата-підлітки часто проводять забагато часу для того, щоб зробити, обробити та опублікувати власне селфі у соцмережах, що викликає занепокоєння у їх батьків. Як показують дослідження, це пов'язане з поганим іміджем чи зовнішнім виглядом дитини.

Дослідження науковців університету Арізони виявило, що час, вкладений у створення та вибір ідеального селфі, пов'язані із тим, що дівчатка соромляться свого тіла, хвилюються через свою зовнішності та негативну оцінку однолітків, передає видання Medical Xpress.

Цікаво! Названо корисну властивість селфі

Висновки дослідників ґрунтувалися на дослідженні дівчат-підлітків, віком від 14 до 17 років. Вони взяли участь у онлайн-опитування, в якому відповідали на запитання про те, як часто діляться селфі в соціальних медіа, чи редагують світлини та як багато часу на це витрачають.

Дослідники з’ясували, що дівчатка частіше, ніж хлопці, турбуються про власну зовнішність та вважають себе некрасивими, тому і редагують фото. Це згодом може призвести до таких проблем, як депресія та порушення харчування.

Як стверджують дослідники, батьки дівчаток-підлітків повинні знати про такі ознаки, зокрема багато селфі та додатки для обробки фото на їх телефонах. "Якщо підліток, здається, одержимий селфі, то, можливо, вам варто серйозно поговорити з дитиною", – додають вчені. Зазначимо, що вести ці розмови в дуже ранньому віці – це один із способів уникнути проблем у майбутньому.

Як оточуючі ставляться до селфі підлітків? Раніше вчені довели, що любителі селфі викликають негативну реакцію набагато частіше, ніж ті, хто робить інший формат фото. Це, ймовірно, відбувається через те, що селфі виглядають надуманими, неприродними та є ознакою нарцисизму.