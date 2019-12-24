Чому порушення правил є ключовим для збереження іскри в стосунках: незвичні ідеї

Коли ви востаннє порушували правила? Ви маєте знати, що коли ви порушуєте правила, ви відчуваєте себе емоційно сильнішим і робите саме те, що ви хочете робити, тобто відчуваєте себе вільно. Ось чому в порушенні власних правил є щось важливе і необхідне для щасливих стосунків.

Ви можете любити один одного так само сильно, як раніше, але іскра і захоплення з часом можуть зникнути. Тож щоб цього не сталося, психологи радять порушенням правил підтримувати вогонь у вашій парі, передає видання Mind Body Green.

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Порушення заборони як бажання. Так, часом порушення правил змушує вас нервувати через те, що ви думаєте начебто не повинні це робити, проте сексолог Джек Морін говорить, що "порушення заборони" – це основа бажання.

До прикладу, якщо хтось у парі не почувається достатньо впевнено, щоб розповісти про свої приховані бажання, інший може запропонувати піти з коханою людиною у секс-шоп, аби вибрати щось, що сподобається обом.

Кілька ідей для порушення правил у стосунках:

Підіть з вечірки з хлопцем раніше та разом прогуляйтеся чи випийте по дорозі додому.

Затримайтеся вдома з чоловіком / хлопцем на кілька годин вранці. І робіть щось, чого ви не робили раніше, тому що порушення правил і зміна норми в парі призводять до бадьорості.

Надсилайте цікаві пропозиції в СМС протягом дня або ввечері. Це має виглядати не вульгарно, але чарівно чи навіть сексуально.

Киньте в рюкзак партнерові записку, в якій сказано: "Я бачив/ла вас в ліфті (або будь-де інше). Хтось сказав вам, які у вас яскраві очі?"

Тож експериментуйте зі своїм партнером. Згадайте, які у вас були грандіозні плани в юності? Так чому б зараз не втілити їх в життя!