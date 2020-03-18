Чому старші чоловіки обирають молодших жінок для стосунків та шлюбу

Часто чоловіки обирають молодших дівчат замість тих жінок, які близькі їм за віком. Чому ж вони не хочуть мати стосунки з тією людиною, яка має подібний життєвий досвід, певну зрілість та подібний рівень інтелектуального розвитку? Психологи пояснили, чому чоловіки так роблять.

Дослідження показують, що в будь-якому віці жінки віддають перевагу чоловікам, близьким їм за віком, тоді як для чоловіків ідеальний вік для жінок залишається близько 22-25 років.

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Сімейна психологиня Наталія Гаєвська розповіла виданню НВ, що якщо вікова різниця між партнерами є в межах 16 років, то такі стосунки повністю можуть бути успішними і міцними – оскільки обидва партнери належать до того ж самого покоління.

"Але різниця вище – це потенційна бомба сповільненої дії, бо в такому випадку все складніше буде шукати порозуміння, навіть якщо на початку стосунків все було чудово. Адже велика різниця у віці часто означає різний погляд на звичні речі, а також на відносини. До того ж в партнерів можуть бути різні очікування щодо одне одного", – запевнила вона.



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Насправді, це доволі традиційна модель стосунків, яка прийшла ще з попередніх поколінь, коли молодій жінці було економічно вигідно виходити заміж за зрілого, забезпеченого чоловіка. На сьогодні такі шлюби також далеко не рідкість.

Проте існує кілька речей, про які потрібно пам'ятати партнерам з великою різницею у віці.

Такі відносини прекрасні спочатку

Ті, хто будує відносини з молодшим партнером, більш задоволені на початку відносин, ніж пара одноліток. А ось те, як довго буде тривати щастя, вже залежить від інших факторів.

Чоловіки більш задоволені, коли жінка молодша

Чому чоловік шукає жінку набагато молодшу за себе? Дослідження з'ясувало, що чоловіки відчувають велику задоволеність від шлюбу з молодою дружиною. Можливо, це пов'язано з молодістю, привабливістю і енергійністю молодої обраниці, що веде до загального задоволення.

Також видання Yourtango опублікувало відверте пояснення від чоловіків, чому вони обирають молодших дівчат замість жінок свого віку.

"Жінки у віці двадцяти років ходять з "тікаючою бомбою" (мається на увазі до всього готові). А вже ближче до 30-х років все йде вниз, і вони наближаються до того, щоб бути самотніми до кінця життя з сотнею котів".

"Всі їхні друзі виходять заміж, тому вони постійно накручують себе і питають в чоловіка, чи не думає той про одруження тощо. Це дуже великий тиск. Хто хоче цього?"

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"Щоразу, коли вони зустрічаються з чоловіками, вони думають: "Ти збираєшся нашкодити мені?", "Ти ще один невдаха?", "Чому ти ще не влаштувався на роботу? Або чому ти розлучився?"

"До того ж, багато жінок у 30-х років вже дуже успішні у власних справах. Але я хочу жінку, а не колегу по бізнесу. Адже отримую багато стресу та конкуренції на роботі. Натомість молодих жінок легко вразити, вони веселяться і вільно налаштовані, не тиснуть, що хочуть вийти заміж і народити дітей".

Але, як правило, задоволеність відносинами знижується через 6-10 років. Згодом у людей, які перебувають у шлюбі з партнером набагато старше або набагато молодших за себе, задоволеність стосунками знижується більше, ніж в парах, де різниця у віці не так виражена.