Чому сучасні підлітки ігнорують попередження про коронавірус: як їх переконати

Підлітки, не зважаючи на попередження про коронавірус, продовжують збиратися разом та спілкуватися особисто без засобів захисту. Чому вони ігнорують будь-які прохання та як можна на них вплинути – читайте у матеріалі.

Попри мільйон випадків зараження та навіть смертей від коронавірусу, молодь продовжує відвідувати бари та вечірки на карантині, ігноруючи благання службовців охорони здоров’я про соціальну дистанцію в розпалі пандемії, пише MedicalXpress.

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Чому підлітки ігнорують попередження про коронавірус

Психологиня Робін Гурвіч з Університету Дюка висловила кілька причин.

За її словами, підлітки та молоді люди часто відчувають себе невразливими. До того ж, ранні дані про вірус показували, що молоді люди можуть не так сильно постраждати від коронавірусу, як старші люди. Можливо, саме це і зміцнило переконання підлітків.

Проте молоді люди не застраховані від хвороб. Нові дослідження доводять, що підлітки та молоді дорослі теж ризикують заразитися COVID-19. Так, у Нью-Йорку 54% постраждалих – люди віком від 18 до 49 років.



Підлітки продовжують збиратися попри карантин / Фото Medic Forum

Центр контролю та профілактики захворювань США підтверджує, що коронавірус найбільше вражає людей похилого віку, але молодь теж може постраждати. У США приблизно кожна п’ята людина, госпіталізована із інфекцією COVID-19 – доволі молода – віком від 18 до 44 років.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив: "У мене є повідомлення для молодих людей: ви переможні. Цей вірус може помістити вас у лікарню на тижні або навіть вбити. Навіть якщо ви не захворієте, вибір, який ви робите на користь прогулянок та ігнорування самоізоляції, може бути вибором між життям і смертю, зокрема й для інших людей.

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Адже коли підлітки збираються з друзями, вони, ймовірно, не думають про інших людей, життям яких вони ризикують. Адже вони можуть бути пасивними хворими – тобто передавати вірус іншим, не маючи симптомів в організмі.

Поради батькам, як переконати підлітків

Експертка нагадує підліткам думати про людей, які живуть поруч з ними "Подумайте про своїх батьків, бабусь і дідусів чи товариша, який не має імунітету", – додає вона.

Поясніть їм: "Коли ти з друзями, навіть якщо ви просто збираєтеся у невелику групу, ви повертаєтеся додому, до старших людей, дітей та інших, хто може бути не настільки стійким до вірусу.

Психологиня порадила батькам провести бесіду з підлітками. Скажіть їм, що це невесело і важко. Нагадайте, чому це важливо і що вони мають дотримуватися самоізоляції, щоб захистити близьких людей.



Підлітки теж можуть захворіти COVID-19 / Фото BBC

Якщо вони не хочуть слухати, встановіть обмеження. Так, будьте готовими до того, що підлітки не будуть щасливі, коли ви це зробите, але це потрібно для їхньої ж безпеки.

Можливо, будучи на карантині, багато підлітків мають почуття втрати молодості та упущених можливостей.

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"Багато підлітків не зможуть офіційно отримати дипломи, влаштувати випускні вечори тощо. Тому потрібно визнати, що для них це горе, гнів, розчарування і смуток", – додає Гурвіч.

Експертка наголошує, що важливо зробити так, щоб підлітки залишалися на онлайн-зв’язку з друзями. Зустріч у відеодзвінках не є небезпечною як зібрання у місцевій кав’ярні, але і таке спілкування важливе.

І пам’ятайте, що зараз всім важко залишатися вдома, але це має велике значення для нашого здоров’я та безпечного майбутнього.