Чому цивільний шлюб – це погана ідея: важливі моменти

Часто пари перед весіллям хочуть пожити цивільним шлюбом, аби краще дізнатися один одного і спробувати пожити разом. Проте, це не завжди гарна ідея і ми розповімо чому.

В першу чергу цивільний шлюб небезпечний для жінок, йдеться на Ukr.Media.

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Всім відомо, як чоловіки намагаються відтягнути власне весілля, саме тому цивільний шлюб для них – це вигідно.

Цивільний шлюб не завжди офіційний

Жінки повинні бути готовими до того, що спільне життя з чоловіком під одним дахом не завжди закінчується законним шлюбом.

Адже чоловіків і так все влаштовує: він доглянутий, нагодований та обласканий. І так може тривати для нього роками. А якщо раптом він побачить красиву німфу, то без проблем може зібрати свої речі і піти.

Труднощі в непередбачених ситуаціях

Якщо ви розійдетеся, то вже нікому не доведете, що ваше майно було нажито спільно, що ви теж вклали свої час, гроші та нерви. А діти, народжені у цивільному шлюбі, практично незаконнонароджені.

До прикладу, ось сумна історія: Якщо раптом ваш коханий загинув, то що ви отримаєте у спадок? У цьому випадку все майно отримають родичі.

"Незручний" статус серед родини

Цікаво, що жінки завжди називають свого коханого чоловіком, не залежно в будь-якому шлюбі пара. Натомість чоловіки називають дівчину співмешканкою, коханкою та навіть подругою.



Цивільний шлюб не може гарантувати вірність

А якщо ж людина намагається зробити половинку "своєю", то це говорить про серйозність і бажання спільного дому, своїх дітей тощо.

Ймовірність співжиття не з тими людьми

Цивільний шлюб — це не завжди кохання, це, по суті, дружба двох людей, які з різних причин зійшлися і вирішили вести побут. Буває так, що з’їхатися можуть люди, у яких не складаються стосунки з батьками і їм хочеться піти до будь-кого, хто запропонує дах над головою.

Окрім того, цивільним шлюбом можуть жити хтось безвідповідальний або той, хто хоче жити за рахунок партнера: альфонси або мисливиці за добробутом.

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Скільки може тривати цивільний шлюб

Зазначимо, що цивільним шлюбом жити можна, але, за словами психологів, бажано тільки в перший рік життя, коли пара тільки закохалася та хоче почати спільний побут для майбутнього.

Якщо цивільний шлюб триватиме довше, то це може сприяти виникненню проблем в стосунках. Адже, чим довше тягне хлопець з весіллям, тим більше жінки задумуються, чи варто витрачати роки на життя в хлопцем в таких невизначених стосунках.