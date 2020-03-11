Чому варто читати дитині вголос та як це впливає на розвиток малюка: дослідження

За статистикою, батьки дітей старшого віку читають їм значно менше, або й узагалі перестають це робити в початковій школі, адже дитина вже вміє читати сама. Проте наукові дослідження доводять, що навіть простий ритуал читання казки на ніч дасть дитині змогу стати значно розумнішою, добрішою та кмітливішою.

Адже рівень читання очима в дитини часто відстає від рівня розуміння тексту на слух. Самостійно часто дитина, зазвичай, читає тільки прості історії, проте, коли їй читають дорослі, вона розуміє навіть "Хобіта" чи "Володара перснів", пише The conversation.

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Чому варто читати вголос дітям?

Когнітивні здібності

Діти, яким читають, чують складнішу лексику, у порівнянні з побутовими виразами "їж кашу" та "одягни шапку".

За даними недавнього дослідження Університету штату Огайо, вже в п’ятирічному віці розрив у кількості слів, якими володіють діти з родин, які читають і які не читають, становить сотні тисяч. Вчені доводять, що кількість слів у дитячому лексиконі корелює з рівнем інтелекту, адже ті почуті слова впливають на академічну успішність.



Читайте дітям вголос, це впливає на їх успішність / Фото Pinterest

А в початковій школі вона полягає якраз в умінні прочитати та розібратися в прочитаному. Навички аудіювання, письма та розмовної мови і рівень розуміння того, що розповідає вчитель, — все це залежить від того, чи чула дитина в родині складнопідрядні речення.

Емпатія, розуміння інших

Читання вголос допомагає дитині отримати емоційний досвід, з яким у реальному житті стикатися не обов’язково. Уміння зрозуміти точку зору іншого, його мотиви – це допомагає дитині психологічно розвивається, поки їй читають.

Вчені з Кембриджа, наприклад, з’ясували, що художня література – це засіб, який допомагає молоді "прокачувати таємний м’яз" – вміння співчувати та розуміти інших, а голландські вчені вважають, що любителі чарівних світів більш чуйні та терпимі до інших.

Нині емоційний інтелект, зокрема читання вголос дітям, забезпечує малечу спеціальною лексикою для розмови про почуття, пошук себе і для співпереживання іншим.

Образне мислення

Американські дослідники вивчили мозок дітей за допомогою МРТ, поки ті слухали запис розповідей і фонових шумів. Виявилося, ефект між цими заняттями зовсім різний.

Під час читання мозок проявляє сильну активність в тих частинах, які пов’язані з розповідним розумінням і візуальними образами. Чим більше малюкам читали батьки, тим активніше відгукувався мозок на ці історії.



Читання розвиває уяву у дитини / Фото Liza

Соціальний розвиток та увага

Багато батьків запевняють, що у сучасному світі діти зіпсувалися: вони мають труднощі з увагою, гіперактивність, кліпове мислення. Що робити? Наукові дані свідчать про сприятливий вплив батьківського читання на поведінку дітей – воно допомагає знизити ризик розвитку проблем з увагою і гіперактивністю.

Чому так? У вчених є версія, що спільне читання робить всіх щасливішим і дітям потрібно менше хуліганити, щоб привернути увагу дорослого. Інший варіант: у дітей краще розвивається соціально-емоційна сфера, тому що вони отримують певні моделі поведінки в складних ситуаціях, інструментарій, нехай навіть у формі нової лексики, для вирішення своїх завдань.

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Поліпшення пам’яті

Слухати, як батько читає про пригоди і час від часу намагається задрімати – це певна праця для дитини. Адже вони мають весь час його будити та утримувати в пам’яті всіх поганих персонажів та попередні події.

Окрім того, зв’язок пам’яті та читання вголос зафіксували в людей, які самі читали вголос. Вважають, що на пам’ять слухачів це впливає не менш позитивно.

Зняття стресу

Серед усіх занять, якими ми можемо порадувати дітей, читання – одне з найбільш чудових. Воно захоплює, переміщує нас у просторі та часі, дає змогу зупинятися та поспілкуватися, сміятися та сумувати, обійматися або стояти на руках.