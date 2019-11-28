Яким правилам варто навчити дитину перед тим, як відпускати саму на вулицю

Настане день, коли батькам доведеться вперше відпустити свою дитину самостійно до школи або погуляти на вулиці. Тому, щоб уберегти дитину від небезпеки, ви повинні навчити її декільком правилам.

Що саме розповісти дитині, поділилося видання The Village, яке напередодні поспілкувався з поліцейським та директоркою дитячого садка.

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Так, поліцейський розповів, що, за законодавством, дитина до 10 років має гуляти на вулиці тільки в супроводі батьків чи інших знайомих дорослих. Але самі батьки відпускають дітей без нагляду вже у віці 7-8 років.

У плані дитячої безпеки на вулиці варто виділити три найважливіші категорії: безпека дорожнього руху, безпека пересування вулицею та безпека поводження з незнайомими людьми.

Перш за все, дітям потрібно сказати, щоб вони в жодному разі не виходили на проїжджу частину чи підходили близько до дороги. Також розкажіть своїм чадам про безпеку пересування вулицею – до прикладу, уважно дивитися під ноги. Адже в Україні, на жаль, багато ям, тому є ризик впасти в зону проваленого асфальту чи прочиненого люка.



Навчіть дитину не спілкуватися з незнайомцями

Обов'язково наголосіть на тому, щоб діти не торкалися до незнайомих речей (це можуть бути заражені шприци чи боєприпаси).

Поясніть їм, що незнайомі люди можуть бути небезпечними. Це можуть бути не лише п’яні особи, а й люди, які викрадають дітей. (як показують експерименти, діти уявляють небезпечного чоловіка великим та у чорному одязі, проте найчастіше викрадачі ховаються за милими образами). Тому в таких випадках краще взагалі забороняти малечі спілкування з будь-якими незнайомими людьми.

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Ви маєте донести до дитини, що будь-яка незнайома людина, яка намагається її провести кудись і обіцяє щось показати – це небезпечно.

Директорка дитячого садочку говорить, що, відпускаючи дитину вперше гуляти самостійно, батьки мають заздалегідь вивчити з нею кілька правил.

Серед обов’язкових є:

Як звати дитину?

Як звати тата і маму дитини?

Яка адреса будинку дитини?

Номер телефону когось із батьків.

"Варто також кілька разів розіграти ситуацію, в якій малеча ніби загубилася. Це допоможе правильно зреагувати, якщо в житті це трапиться", – каже директорка.

До прикладу, ви можете навчити дитину шукати поліцейського чи придбати їй сучасний ґаджет, який відстежує по GPS місцеперебування малечі. Також жінка порадила фотографувати дитину перед виходом на вулицю у тому одязі, в якому вона гулятиме.