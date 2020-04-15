Чому варто з’їхати від батьків та в якому віці це краще зробити

Звичайно, жити з батьками добре і комфортно, бо продукти завжди куплені, їжа приготовлена, одяг випраний і за квартиру платити не потрібно. Але рано чи пізно більшість людей залишає рідну домівку і починає самостійне життя.

Часто переїзд дітей від батьків пов'язаний з початком навчання або роботи, хоча не завжди все так просто, як здається. Але такі зміни потрібні як вам, так і батькам. Тому психологи назвали 5 причин, чому варто з’їхати від батьків до 20 років, пише Сегодня.

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До якого віку нормально жити з батьками? Психологи зазначають, що така норма для кожного своя. До того ж, приймаючи таке рішення, варто орієнтуватися не на вік, а на можливість забезпечити себе.

Та й це позитивно впливає на дорослих. Так, група вчених з Університету Гейдельберга стверджує, що психічне здоров’я та самопочуття батьків покращується, коли їхні діти починають жити окремо від них.

Коли в різних країнах діти з’їжджають від батьків

Як пише НЛО.TV, у Греції 30-річні молоді люди, які живуть під одним дахом з батьками, не рідкість. Соціологи вважають, що грецька молодь звикла жити на усьому готовому і боїться складнощів.

За статистикою, більше половини молодих італійців від 18-ти до 34-х років живуть під одним дахом з батьками, навіть якщо у них є нормальна робота. Далеко не останню роль відіграє і те, що дітям зручна така ситуація, та й батьки намагаються всіляко зацікавити дітей жити вдома, у тому числі і матеріально.



У якому віці українці переїжджають від батьків / Інфографіка 24 каналу

Багато молодих людей в Ізраїлі відразу після школи йдуть до армії. Службу вони закінчують приблизно у 21 рік. Повертатися додому після армії для них рідкість. Тому рідні допомагають оплачувати своїм дітям квартири.

У США не прийнято надовго затримуватися у рідній домівці. Відразу після школи багато хто виїжджає вступати до університету або коледжу, а потім, зазвичай, не повертається в батьківський дім.

У Великобританії з початком навчання в університеті прийнято з'їжджати від батьків. Так, до 24-х років більшість молоді живе окремо, хоча і не завжди це має на увазі їх повну матеріальну самостійність.

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Французи покидають рідну домівку відразу після школи. Вони живуть у гуртожитках або винаймають квартири з друзями. Батьки зберігають дистанцію і майже не втручаються у життя дітей.

Натомість в Україні більше третини молодих людей віком від 18-ти до 34-х років живуть з батьками. Власне житло є лише у 16%, тоді як 20% мешкають у гуртожитках, а орендують житло – 27%.

П’ять причин, чому варто з’їхати від батьків

Становлення особистості

Вік від 17 до 20 років – це той самий час, коли людина активно розвивається як особистість і реалізовує себе. Люди починають вкладати в себе певні переконання, розвивати індивідуальні звички, входити в доросле життя і жити дуже усвідомлено. Якщо ви продовжуєте жити з батьками, то можете почати залежати від них та не бути готовими до самостійного життя.

Особистий простір

Молоді роки створені для пошуку себе, побудови відносин, для знаходження нових друзів і захоплень. Дуже важко вкладати в себе і розвиватися, коли навколо вас купа родичів. То коли, як не зараз, спробувати пожити самостійно, навчитися перебувати наодинці з самим собою і спробувати на смак самотність?



Особистий простір є важливим у відносинах з сім'єю / Фото Plenium

Нові навички

Переїхавши подалі від батьків, ви навчитеся вести самостійний побут: готувати, прати, прибирати. А також заводити знайомства і самостійно вирішувати проблеми. Все це дуже потрібні навички, які допоможуть вам в майбутньому і особливо в сімейному житті.

Стимул до фінансової самостійності

Переїхавши від батьків, у кожного з'являється усвідомлення, що необхідно стати фінансово незалежною людиною. До речі, з'їхати від батьків – це відповідальний крок, до якого потрібно морально підготуватися. Адже знайти роботу, не маючи ані найменшого досвіду, це не дуже просто.

Менше контролю – більше довіри

Всіх нас в дитинстві і юності контролювали батьки. Тому, переїхавши від батьків, ви вийдете з ними на новий рівень довіри. Це, в свою чергу, послабить батьківський контроль, і ви зможете самостійно розпоряджатися власним життям. До того ж, чим рідше ви бачитеся зі своїми батьками – тим більше встигаєте скучити одне за одним.



Чому українці переїжджають від батьків / Інфографіка 24 каналу