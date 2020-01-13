Чому важливо залучати дітей до спільної роботи

Діти насправді дуже люблять допомагати батькам та копіювати їхню поведінку. "Хочу бути, як тато", "Хочу бути, як мама" – найближчі люди для них перші приклади наслідування. Але часто батьки самі відбивають в них бажання бути ентузіастами, кажучи нищівну фразу: "Відійди, я сама" або "Ні, не чіпай! Краще я сама".

Так, педіатр Надія Мостова розповіла, що, починаючи щось робити з дитиною, батькам варто дозволити їй помилятися.

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"Не страшно, якщо малеча розіб’є іграшку, розмалює, окрім паперу, ще й стіл. Дуже важливо не викликати в дитини комплекс неповноцінності та невпевненості в собі. Адже згодом в шкільному віці ви можете зустріти апатичну, "ліниву" дитину", – запевнила Надія.

Адже всі батьки дуже люблять своїх чад і ладні на все заради них. Тому ми можемо часто зустріти таку картину, як мама, яка несе портфель сина і ще 10 пакетів, або як тато зав'язує шнурки своїй 10-річній дочці. Батьки роблять це все з думкою: "Ой, краще я швиденько сама/сам все зроблю."

"Батьки, не треба так. Дозвольте дитині робити це своїми руками. Нехай воно буде криве, але буде зроблене дитиною", – підсумувала педіатр.

Але зауважимо, що вирішення питання, коли залучати дитину до праці на благо сім'ї, залежить не стільки від віку малечі, скільки від того, наскільки вона готова і морально, і фізично. Психологи радять починати вже з дворічного віку. Спочатку навчіть малюка прибирати за собою іграшки. Чим старшою стає ваша дитина, тим більше доручень вона може виконати. Батьки завжди повинні заохочувати бажання свого чада їм допомогти.

Однак, перекладати всю домашню роботу на дитину теж не слід – обов'язки повинні бути посильними і не заважати навчанню та позакласним заняттям.