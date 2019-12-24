Чому жінкам важче досягнути успіху в кар'єрі, ніж чоловікам: пояснення психолога

Внаслідок поширеного у суспільстві стереотипу, що певний вид діяльності – це "не жіноча справа", жінкам набагато важче, ніж чоловікам, займати відповідальні керівні посади. І хоча жінки набагато частіше за чоловіків заявляють про складнощі отримання керівних посад, чоловіки продовжують стверджувати, що кар’єрне просування не залежить від статі.

У коментарях "Сім'ї 24" психологиня Українського науково-дослідниицького інституту цивільного захисту Олена Дишкант запевнила, що жінки, частіше за все, мають трохи іншу мотивацію у досягненні успіху. За її словами, жінку в роботі більше цікавить процес, а чоловіка – результат.

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"Окрім того, період декретної відпустки на тривалий час відсторонює жінку від кар’єрного росту, а іноді навіть змінює кар’єрні стереотипи і мотивацію в бік збільшення уваги на виховання дітей, ніж на власні кар’єрні досягнення та змушує підлаштовувати свій робочий час під виховний процес", – додала психологиня.

Цікаву картинку на підтвердження того, що жінкам важче досягти кар'єрного зросту, опублікував керівник Mahindra Group у фейсбуці.

"Минулого тижня я допомагав своїй доньці займатися з онуком, і це повернуло моє уявлення про роль дружини в сім’ї. Я пишаюся кожною працюючої жінкою і визнаю, що їхні успіхи вимагають набагато більше зусиль, ніж їхніх чоловіків", – написав Ананд Махіндра у соцмережі.

I’ve been helping to baby-sit my year old grandson this past week & it’s brought home to me the stark reality of this image. I salute every working woman & acknowledge that their successes have required a much greater amount of effort than their male counterparts pic.twitter.com/2EJjDcK1BR — anand mahindra (@anandmahindra) 5 лютого 2019 р.

Натомість експерт Інституту демократії Пилипа Орлика запевняє, що жінки краще справляються з роботою, коли йдеться про відносини з людьми – вони кращі вчителі, медпрацівники тощо, а чоловіки успішніші з матеральними предметами – вони слюсарі, будівельники тощо.

В умовах обмеженої державою свободи ринків, такі можливості скорочуються, і тому чоловікам і жінкам доводиться жорсткіше конкурувати на обмеженому спектрі позицій. Тут жінки часто програють чоловікам, тому що чоловіки готові віддавати себе повністю роботі, тоді як жінка завжди стоїть перед вибором між кар’єрою і родиною, а саме народженням і вихованням дітей,

– додав експерт.

За його словами, в той же час вибір жінок на користь кар’єри більше не вважається "порушенням норм" і поважається в суспільстві.