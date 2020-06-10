Зазвичай стосунки не закінчуються через якусь безпричинну сварку. Проте напруження, яке з часом лише збільшується, може призвести до вигорання. А згодом такі відносини врешті можуть закінчитися.

Вигорання відносин може статися тоді, коли хтось з партнерів робить все можливе, щоб стосунки працювали, але це нічого не дає. Так, через якийсь час це призведе до виснаження та розчарування, пише видання Medium.

Цікаво! 5 помітних ознак, що вам не підходить ваш партнер

Експерти назвали ознаки, які допоможуть зрозуміти, що у ваших стосунках виникнуло емоційне вигорання.

За їх словами, більшість стосунків час від часу переживають проблеми і це нормально, але, на жаль, вони можуть закінчитися через якісь дрібниці. До прикладу, коли ви припиняєте розмовляти, припиняєте планувати чи припиняєте докладати зусиль – це ознаки, на які варто звернути увагу та уникати.

4 ознаки того, що ви переживаєте вигорання відносин

Ви емоційно виснажені

Коли в стосунках стається вигорання, пара не має бажання та сил виправляти ситуацію та відчуває емоційне виснаження. Так, ви можете менше спілкуватися з друзями, вам складно зосереджуватися на чомусь або ви просто відчуваєте, наче у вас не залишилося емоцій.



Пара не відчуває пристрасті в стосунках / Фото Сегодня

Ви припиняєте визначати спільні пріоритети та плани на майбутнє

На початку стосунків пара ретельно складає спільні плани, до прикладу, щодо відпустки чи спільного проживання. Але коли ви маєте вигорання в стосунках, ви більше не в захваті від планування речей на майбутнє з коханою людиною.

Ви постійно думаєте про іншу людину

Коли в стосунках певні проблеми, партнери можуть познайомитися з кимось іншим або постійно думати про колегу з роботи. Навіть якщо люди з повагою ставляться до партнера і не переходять межу (тобто не йдуть на зраду), це все одно впливає на ваші стосунки

Цілком нормально вважати інших людей привабливими. Однак, якщо ви постійно фантазуєте про те, щоб бути з кимось іншим, то, швидше за все, ви незадоволені своїми відносинами через вигорання з партнером.

Читайте також! Як зрозуміти, що ви опинилися в односторонніх стосунках: правдиві ознаки

Ви не боретеся за стосунки

Коли обоє закоханих відчувають вигорання в стосунках, вони припиняють за них боротися. Так, замість того, щоб намагатися врятувати відносини, пара може просто дозволити їм "йти за течією", тобто просто скласти руки.

Психологи стверджують, що всі пари закінчують відносини по-різному, але це часто створює якесь "оніміння", коли партнери просто не хочуть більше продовжувати.

Тож, якщо ваші відносини дійшли до вигорання, вам потрібно зробити крок назад і по-справжньому вирішити, чи готові ви боротися за свого партнера, чи вам пора його/її відпустити.