Якщо пара проводить разом весь час під час карантину, то їм варто знайти варіанти, як уникнути напруги в стосунках та розставання. Психологи радять навчитися без криків розв’язувати проблеми, тому вони поділилися порадами, як правильно сваритися, щоб це не зруйнувало стосунки.

Терапевтка із стосунків Таммі Нельсон зізнається, що теж сварилася з чоловіком під час карантину. Але вона знайшла чотири ідеальні способи, які можуть допомогти парам вирішувати конфлікти без серйозних наслідків, пише видання Welland Good.

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4 поради, як спокійно розв’язати конфлікти в парі

Не втікайте від конфлікту

Пам’ятайте про те, щоб не варто ховатися від суперечки, адже це не зможе її вирішити. Тому Нельсон наголошує, що в деяких аспектах карантин є позитивним варіантом, адже це може навчити вас розв’язувати конфлікти одразу, а не залишати напруження в стосунках.

"Ми більше не втікаємо від сварок, а залишаємося в одній кімнаті і просто говорити про це. Так, нам легше вирішити проблеми", – розповіла психотерапевтка.



Вирішуйте конфлікти одразу, не уникаючи розмови / Фото grodnonews

Дайте собі час, щоб охолонути

Хоча найкраще розв’язувати конфлікт одразу, як він виник, але часом потрібен певний час, щоб охолонути. Вміння зібрати свої думки може врятувати людину від того, щоб сказати щось болісне чи образливе партнерові.

"Якщо занадто багато "гарячих" почуттів, то іноді краще взяти певний час, щоб заспокоїтися та охолонути", – каже доктор Нельсон. Але експертка додає, що варто сказати другій половинці про таку "перерву", а потім ви зможете спокійно продовжити розмову.

Не допускайте, щоб конфлікт виникав вдруге через ту ж проблему

Вирішити конфлікт точно не допоможе "старе полум’я", тобто причина, через яку ви вже мали конфлікт, не допоможе в цей раз все виправити. За словами Нельсон, варто тримати свою дискусію зосередженою лише на тому питанні, через яке вона і виникла.

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"Немає нічого гіршого, ніж вносити все, що коли-небудь вже траплялося між нами, у нову суперечку. Важливо зберігати аргументи на ту тему, з якої ви почали конфлікт", – пояснює вона.

Зробіть перспективним те, що насправді має значення

Конфлікти ставлять під загрозу ваші настрої та почуття, особливо їх виникає багато в цей кризовий час. Тому терапевтка зі стосунків радить зробити крок назад, щоб пошукати перспективи та переглянути вже набутий досвід, перш ніж необдумано відповідати на конфлікт.

Наприклад, Нельсон зазначає, що більшість її сварок із чоловіком стосуються дрібних питань, тому вона про це постійно пам’ятає і намагається не звертати на них увагу.