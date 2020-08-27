Чоловіки та жінки відрізняються в психологічному плані, тому не варто чоловічі вчинки оцінювати прямолінійно. Чоловічі вчинки пов’язані з їхнім мисленням, а не з відсутністю любові.

Жінки люблять часто робити проблему там, де її немає. Психологи постійно стверджують, що чоловічий та жіночий мозок суттєво відрізняється, тому не варто сприймати вчинки чоловіків серйозно та робити критичні висновки, пише Ukr.Media. На які вчинки чоловіків не варто ображатися – читайте далі. Читайте також Щастя одного з подружжя продовжує життя іншому: дослідження

Чоловік зник

Якщо чоловік проявляв до вас зацікавленість, а потім раптово зник, не завжди треба робити з цього трагедію. Жінки часто починають на цьому етапі бити тривогу: "Я щось зробила не так", "Я йому не подобаюся", "У нього інша". Одна з найбільших жіночих проблем – висувати претензії чоловікові, який відповідає агресією.

Відкиньте свої емоції та почніть думати логічно. Багато психологів вам можуть підтвердити той факт, що коли чоловік налаштований до серйозних стосунків, то бере паузу для того, аби зважити всі "за" і "проти". Так буває далеко не у всіх чоловіків, але багатьом дійсно потрібно трохи віддалитися від жінки.

Чоловік забув щось дуже важливе

Багато жінок роблять проблему з того, що чоловік забув про вашу річницю весілля. Не керуйтеся лише одними емоціями. Ймовірно, у нього є багато справ на роботі, або ж у нього погана пам’ять. Зазвичай, чоловіки не приділяють так багато уваги цифрам та датам, як жінки.

Вчені зазначають, що чоловічий мозок краще налаштований на формування пам'яті за фактами. Чоловіки не запам'ятовують, що привело їх до того чи іншого результату. Жінки ж запам'ятовують все, ґрунтуючись на емоціях. Саме тому вони пам'ятають той день, коли вони поцілувалися вперше з цим чоловіком або зустрілися, одружилися.

Не потрібно починати істерик і сипати звинуваченнями, якщо чоловік, наприклад, забув про річницю. Потрібно зробити йому подарунок і привітати з важливою датою. Він обов'язково реабілітується, зробивши якийсь подарунок до вечора.

Чоловік пообіцяв щось, але не зробив

Якщо ви попросили чоловіка купити додому необхідні продукти, але він цього не зробив, то це зовсім не означає, що він ваші слова сприймає, як порожній звук.

У чоловіків мозок налаштований іншим чином. Насамперед йому треба завершити якусь важливу справу. Лише після цього вони зможуть приступити до чогось іншого. З цієї самої причини він не може відірватися від справ та може ваше прохання, адже його думки забиті роботою.

Якщо тиснути на чоловіка, він може відповісти негативом. Якщо він щось обіцяв, але не зробив, практично завжди це означає, що він просто забув. Він не робив цього навмисно.

Він вибрав друга замість жінки

Буває так, що чоловік серед ночі їде виручати друга з біди, коли той застряг десь на машині або якщо вона зламалася. Він після роботи поїхав до друга, щоб допомогти з комп'ютером, а не додому, щоб побути з дружиною.

Це не означає, що друг для нього важливіший. Це лише показує силу чоловічої дружби. Він просто не може відмовити приятелеві в допомозі, тому що той теж не зможе відмовити. Дорікати чоловікові цьому не варто.