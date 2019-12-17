Чудо-ліки: вчені з'ясували, чому потрібно частіше телефонувати мамі

Ви відчуваєте стрес? Самотність? Заплуталися в житті? Соціологи провели дослідження та, ймовірно, знайшли чудо-ліки – голос мами по телефону. Наука доводить, що дзвінок до мами настільки ж потужний, як і обійми.

У науці про стосунки є небагато елементів, настільки сильних, як любов матері, передає видання The Healthy.

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Дослідники давно довели, що дитина, яка обіймає свою матір, отримує гормон хорошого почуття – окситоцин (це найважливіший інгредієнт зв’язку батьків-дитини, зняття стресу та побудови довіри). Проте соціологи запевняють, що ви, ймовірно, зможете отримати ті самі гормональні почуття, що покращують настрій, навіть якщо мама живе в понад 4 тисяч кілометрів від дитини.

Так, дослідження з університету Вісконсіна-Медісона "Емоція лабораторії дитини" говорить, що просто голос вашої матері по телефону може принести такі ж результати, як і обійми, що знижують стрес.

Як проводили дослідження?

Дослідники провели експеримент на понад 60 дітей (вік яких становив від семи до 12 років) рутинному стресовому тесту, який передбачає вирішення складних математичних задач перед аудиторією незнайомців. Після цього одну групу дівчат повернули до своїх матерів за заспокоєння обіймами, а друга група отримала телефони для розмови з мамами протягом 15 хвилин.

Вимірявши рівень окситоцину та гормону стресу – кортизолу, дослідницька група виявила деякі дивовижні результати: дівчата, які спілкувались з матерями по телефону, показали майже однаковий рівень зменшення стресу, як і дівчата, які обіймалися з мамами.

"Діти, які взаємодіяли зі своїми матерями, мали практично однаковий гормональний відповідь, незалежно від того, чи спілкувалися вони особисто або по телефону", – каже авторка дослідження Леслі Сельцер.