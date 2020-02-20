Мила ідея для фото: вагітна жінка щотижня робила фотосесії в образах героїв фільмів і мультиків

Молода мама Грейс Наварро вирішила відстежувати свою вагітність, роблячи кожного тижня нове фото у стилі популярних фільмів та мультиків. Жінка постала у відомих образах персонажів з "Гаррі Поттера", "Вінні Пуха", "Білосніжки" та "Крижаного серця".

Фотографії робив її чоловік Бренан Хорін. Пара почала публікувати світлини, коли Грейс була на 14 місяці і робили це до самого народження малечі, передає видання Popsugar.

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На фото видно, як росте та збільшується дитина у животі мами. "Коли я завагітніла, то знала, що хочу якось відстежувати збільшення свого живота, але спочатку не розуміла, як це буде виглядати", – сказала Грейс.

Жінка почала завантажувати різні додатки, які б відстежували розміри дитини на певному тижні.Саме тоді вона і зіткнулася з схожою ідеєю і вирішила робити тематичні фотосесії.

Дивіться милі світлини вагітної Грейс:



Кожна світлина довго планувалася, що призвело до реально милих і веселих фотографій Грейс. Жінка одягалася як Джим Халперт, який тримає степлер, як Рапунцель, що тримає свою славнозвісну сковорідку, та навіть як плаксива Мірта з "Гаррі Поттера" з ободком унітазу.

Відомо, що у листопаді 2019 року Грейс народила чарівну дівчинку Шарлотту, для якої теж влаштовує тематичні неймовірні фотосесії.