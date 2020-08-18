У більшості європейських країн є нормою знайомитись на вулиці чи в громадському транспорті, проте багатьом дівчатам ці місця здаються не надто безпечними. Психологиня дала корисні поради для першої зустрічі й назвала найбільш вдалі місця для нових знайомств.

Дівчата звикли, що перші кроки в стосунках повинні робити чоловіки. Проте часом брати ініціативу у свої руки і почати діяти важливо й леді. Після цих слів одразу ж виникає питання, де зустріти свого обранця. Психологиня Марина Журбенко для видання "Сьогодні.Lifestyle" поділилась порадами, як і де познайомитись з хлопцем.

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Експертка зазначила, що сьогодні знайомства на вулиці відлякують жінок, адже в соцмережах безліч користувачок діляться своїм негативним досвідом, коли довірились шахраям чи альфонсам. Звичайно, важко спрогнозувати, ким насправді є той, хто зацікавився вами, проте думати погано про всіх чоловіків, які розпочинають діалог з вами, наприклад, у громадському транспорті, неможна.

"Це не обраховується жодною статистикою. Ви можете одого разу познайомитися і знайти споріднену душу, а можете десять разів потрапляти на якихось невдах", – наголошує Марина Журбенко.

Тому психологиня радить почати помічати людей навколо й знайомитись хоча б для того, щоб подолати бар'єр сорому та невпевненості. Багато жінок часто проявляють свою сором'язливість та скутість під час перших зустрічей з чоловіками, проте протилежну стать насправді приваблює енергія, шарм і блиск в очах впевнених у собі жінок.

Де познайомитись з хлопцем

Аби легше зав'язати діалог з чоловіком, варто обирати для знайомства ті місця, у яких вас буде об'єднувати спільне захоплення чи проблема. Так, ви можете поцікавитись у мужнього спортсмена, як правильно займатись на тренажері, запросити симпатичного дружбу на танець чи взяти участь у конкурсі або ж запитати меломана про улюблену пісню гурту, який з'явиться на сцені.