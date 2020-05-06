Де батькам взяти енергію для постійного догляду за дитиною на карантині: корисні поради

Зараз батькам потрібно більше енергії для виховання дитини. Так, дані свідчать, що пандемія виснажила найбільше матерів, які весь карантин доглядають за дітьми, роблять безліч справ вдома та, можливо, навіть дистанційно працюють.

Жодна мама не може все робити сама, тому їм завжди потрібна підтримка, а також багато енергії. Тому видання Motherly опублікувало кілька порад, які допоможуть жінкам забезпечити себе енергією на карантині.

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Заховайте телефон (і пульт від телевізора)

Можливо, ви відчуєте виснаженість зараз більше ніж будь-коли раніше. Зокрема, це може бути пов’язано з постійним відстеженням новин про коронавірус, листанням соцмереж для відпочинку чи переглядом телепередач ввечері. Але саме це забирає велику частину вашої енергії.



Виділяйте для себе хоч кілька хвилин на день / Фото 4mama

Так, час від часу ви можете розслабитися за переглядом фільму на вихідних, але не варто робити це щодня. До того ж, фахівці рекомендують вимикати телефони чи комп’ютер щонайменше за годину до сну. Це допоможе вам зберегти енергію та краще спати вночі.

Більше рухайтеся

Фізичні вправи підвищують рівень дофаміну – гормону, який передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення. Радимо вам вийти на свіже повітря на прогулянку біля дому, або влаштуйте танцювальну вечірку у вітальні, чи проведіть вечір за йогою.

Поставте рух (це може бути спорт, вправи чи навіть легка прогулянка) у вашому списку обов’язкових завдань, виконуючи це щонайменше тричі на тиждень. Ваше тіло та розум потребують енергії та будуть вдячні за додаткові фізичні вправи.

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Не робіть забагато справ

Незважаючи на те, що більшість мам пишаються здатністю до багатозадачності, дослідження показують, що люди насправді почувають жахливо, зосереджуючись на кількох завданнях одночасно.

Адже коли ми думаємо, що робимо багато справ одночасно, ми перекладаючи свою увагу з однієї справи на іншу, а це змушує мозок працювати набагато більше і важче, ніж якби ми зосереджувалися на одному завданні. Так, люди стають менш ефективними та більш виснаженими.

Натомість рекомендуємо попрактикувати виконання одного завдання. І намагайтеся не братися за інше завдання, поки не виконаєте попереднє. Не перевантажуйте себе і тоді будете мати більше енергії.

Майте трохи вільного часу щодня

Фахівці наголошують, що варто навмисно виділяти собі кілька невеликих інтервалів протягом дня. Так, лише п'ять хвилин для однієї перерви на день допоможе вам відпочити та не перенапружувати свій мозок.



Давайте собі відпочивати від дітей, телефону та телевізора / Фото Focus

Життя набагато цікавіше, коли ви не поспішаєте і дозволяєте собі розслабитися та відпочити.

Визначте пріоритети

Ставте для себе пріоритети протягом для, що найбільше важливо, а решту справ залиште комусь іншому або на наступний день.

Замість того, щоб робити всі справи, бо це "ваші обов’язки" ви не матимете часу на себе та відпочинок. Якщо у вас є партнер чи батьки вдома, то перекладіть деяку відповідальність на них. І перестаньте відчувати себе винною за це, ви не супержінка.

Спершу подбайте про себе

Ви, напевно, не раз чули фразу: "Не можна налити води з порожньої склянки", але цитата Пенні Рейд, "Не підпалюй себе, намагаючись зігріти інших", набагато точніше відображає необхідність догляду матерів за собою.

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Ви не можете заповнити собою відсутність інших людей, а також не можете бути найкращою версією себе, якщо ви не займаєтесь тим, аби жити в задоволення. Можете робити все, що вам хочеться – писати, читати, займатися спортом, малювати чи організовувати якісь заходи – все, що робить вас собою.

Пошук енергії насамперед вимагає того, аби мами навчилися дбати про себе, працювати розумніше, а не важче, а також витрачати час на те, що для них важливо.