Де знаходять кохання сучасні люди: цікаве дослідження вчених

В період самотності багато людей мріє знайти свою любов та почати будувати відносини з тим, хто буде її розуміти, цінувати та любити. Але де ж знайти свою другу половинку? Не дивно, що за останні роки саме інтернет став домінуючим способом для знайомства та зав'язування стосунків.

Як йдеться у дослідженні 2019 року, проведене Стенфордським університетом, 39% пар скористалися для знайомства онлайн-сервісами чи додатками.

Цікаво! В Україні вперше провели онлайн-весілля під час карантину: фото та відео

Проте найбільше дослідників здивувало, як стрімко зменшилася кількість людей, як знаходять своїх партнерів через друзів чи спільних знайомих. Якщо 10 років тому, коли проводилося попереднє дослідження, таких було 34%, то нині – лише 20%.

Ось як змінилися традиційні способи знайомства пар: фото



На перший погляд здається, що збільшується кількість людей, які знаходять свою половинку у барі чи ресторані. Однак, дослідники коментують: такі дані лише демонструють, що люди провели там перше побачення "вживу", а познайомилися перед цим – все одно в інтернеті.

Окрім того, у минуле відходить і такий романтичний тип знайомства, як "дитяче кохання на все життя". З однокласниками та друзями дитинства беруть шлюб нині украй рідко. Те ж саме – з ранніми університетськими шлюбами. Цікаво, що не в трендах нині і робочі романи.