Робить манікюр та готує сніданки: зворушлива історія батька, який самостійно виховує доньку
Сьогодні українці святкують День батька. На державному рівні це свято затвердили лише 2 роки тому, однак до нього вже встигли звикнути більшість громадян. Про незвичних татусів, які можуть інколи навіть замінити матерів – читайте далі.
До цього свята журналісти 24 каналу підготували історію про батька, який може все.
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Варвара Швець – 8-річна блогерка. Вона знімає відео зі своїм батьком для свого ютуб-каналу "Серце в серці".
Батько довго боровся, щоб бути поруч з донькою
Останні кілька років Варвара живе з батьком. Разом вони готують, подорожують та вивчають іноземні мови.
Однак так було не завжди. Батькові доводилось довго боротись за те, щоб бути поруч з власною донькою.
Сотні судових проваджень. Сотні звернень до органів опіки і піклування, врешті-решт я виборов право на самостійне виховання своєї дитини,
– сказав Олександр Швець.
Чоловік зізнався, що попри поїздки на море, заняття спортом, малювання та ігри – інколи вони й сваряться, як усі люди.
Олександр та Варвара Швець / Фото скриншот з відео
Олександр Швець допомагає іншим татусям
Чоловік вчить доньку терпінню, самостійності та витривалості. Варвара спонукає його бути поблажливішим до жінок. Водночас дівчинка з дитинства знає, що таке гендерна рівність та дискримінація. Річ у тім, що її батько – правозахисник. Чоловік боровся за свою доньку, а нині допомагає іншим татусям.
Олександр Швець у всьому допомагає доньці / Фото скриншот з відео
Олександр Швець заснував організацію "Батько має право", яка допомагає чоловікам у схожих життєвих ситуаціях і готує відповідні законодавчі ініціативи.
Ми розробляємо самі закони, вносимо їх через депутатів і відстоюємо, лобіюємо у Верховній Раді,
– пояснив Олександр Швець.
Мій тато – найкращий у світі, – Варвара
Згідно з статистикою, майже половина дітей в України виховуються матерями, без участі біологічних батьків. У складних життєвих ситуаціях за підтримкою до тата звертається лише 1% українських підлітків. Однак ця історія не про Варвару.
Я вважаю, що мій тато – найкращий тато у світі! Він готує різні сніданки, обіди і дуже смачно! Він зі мною займається,
– запевнила дівчинка.
Для Варвари тато – вчитель, друг, перукар, стиліст і майстер манікюру. Дівчинка розповіла, що тато їй фарбує нігті на важливі події навіть попри те, що дідусь такі ідеї не підтримує.
Батько довго боровся за те, щоб бути поруч з донькою / Фото скриншот з відео
Вони розуміють одне одного з пів слова і дарують радість, бо люблять.