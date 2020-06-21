Сьогодні українці святкують День батька. На державному рівні це свято затвердили лише 2 роки тому, однак до нього вже встигли звикнути більшість громадян. Про незвичних татусів, які можуть інколи навіть замінити матерів – читайте далі.

До цього свята журналісти 24 каналу підготували історію про батька, який може все.

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Варвара Швець – 8-річна блогерка. Вона знімає відео зі своїм батьком для свого ютуб-каналу "Серце в серці".

Батько довго боровся, щоб бути поруч з донькою

Останні кілька років Варвара живе з батьком. Разом вони готують, подорожують та вивчають іноземні мови.

Однак так було не завжди. Батькові доводилось довго боротись за те, щоб бути поруч з власною донькою.

Сотні судових проваджень. Сотні звернень до органів опіки і піклування, врешті-решт я виборов право на самостійне виховання своєї дитини,

– сказав Олександр Швець.

Чоловік зізнався, що попри поїздки на море, заняття спортом, малювання та ігри – інколи вони й сваряться, як усі люди.



Олександр та Варвара Швець / Фото скриншот з відео

Олександр Швець допомагає іншим татусям

Чоловік вчить доньку терпінню, самостійності та витривалості. Варвара спонукає його бути поблажливішим до жінок. Водночас дівчинка з дитинства знає, що таке гендерна рівність та дискримінація. Річ у тім, що її батько – правозахисник. Чоловік боровся за свою доньку, а нині допомагає іншим татусям.



Олександр Швець у всьому допомагає доньці / Фото скриншот з відео

Олександр Швець заснував організацію "Батько має право", яка допомагає чоловікам у схожих життєвих ситуаціях і готує відповідні законодавчі ініціативи.

Ми розробляємо самі закони, вносимо їх через депутатів і відстоюємо, лобіюємо у Верховній Раді,

– пояснив Олександр Швець.

Мій тато – найкращий у світі, – Варвара

Згідно з статистикою, майже половина дітей в України виховуються матерями, без участі біологічних батьків. У складних життєвих ситуаціях за підтримкою до тата звертається лише 1% українських підлітків. Однак ця історія не про Варвару.

Я вважаю, що мій тато – найкращий тато у світі! Він готує різні сніданки, обіди і дуже смачно! Він зі мною займається,

– запевнила дівчинка.

Для Варвари тато – вчитель, друг, перукар, стиліст і майстер манікюру. Дівчинка розповіла, що тато їй фарбує нігті на важливі події навіть попри те, що дідусь такі ідеї не підтримує.



Батько довго боровся за те, щоб бути поруч з донькою / Фото скриншот з відео

Вони розуміють одне одного з пів слова і дарують радість, бо люблять.