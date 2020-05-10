День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припало на 10 травня. Для того, щоб привітати маму на відстані, можна надіслати не тільки гарну картинку з красивими словами, а й кумедний малюнок про будні матусь.

Милі комікси про життя жінки після народження дитини зможуть розчулити і розсмішити вашу маму.

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Такі картинки стали популярними у соціальних мережах, адже багато ілюстраторів полюбляють малювати саме на цю тему. До речі, більшість художниць таких коміксів також є матусями, тому їм добре знайома ця тема.

Комікси про життя мами:



Я до того, як стала мамою "Який безлад!" і я після // Комікс Наталії Савранської



Друга після народження дитини найбільш болюча ситуація

– стати ногою на дитячу іграшку // Комікс Наталії Савранської



Бути мамою – це коли тобі також потрібна мама // Комікс Наталії Савранської



Коли я намагаюсь робити все, що потрібно і все, що хочу я чи дитина,

і коли я просто не намагаюсь // Комікс Наталії Савранської



Комікс про маму і перший день у школі



Комікс про маму та гігієну першої і другої дитини