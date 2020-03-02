День народження – раз на чотири роки: скільки дітей народилося 29 лютого у Києві

29 лютого – дата, яка буває раз на чотири роки. Вірогідність народитися цього дня дорівнює 1 до 1461. В усьому світі таких щасливчиків є приблизно 4 мільйони.

Цікаво, що лише у Києві у цей день, за інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, народилася 41 дитина, з яких 22 хлопчика та 19 дівчаток.

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Натомість відомо, що у Харкові у суботу, 29 лютого, народилася 21 дитина: 11 хлопчиків і 10 дівчаток, а у Чернівцях – лише шестеро малюків.

Що не так з цією датою? 29 лютого – це 60-ий день високосного року за Григоріанським календарем. Ця дата зустрічається лише раз на чотири роки. Минулий раз високосним роком був 2016 рік, а наступним після 2020 року буде 2024 рік.