День народження на карантині: цікаві ідеї, як організувати дитяче свято вдома

Для деяких дітей святкування дня народження на карантині може стати справжнім розчаруванням, адже вони не зможуть прийняти всіх друзів та отримати безліч подарунків. Проте, не дивлячись на обмеження, ви таки можете організувати своїй дитині незабутнє святкування, лише додайте трохи фантазії.

Видання HuffPost зібрало оригінальні ідеї від батьків, чиї діти вже відсвяткували день народження під час карантину.

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Підготуйте святкові декорації

Святкові елементи та яскраві декорації наповнять ваше свято настроєм. Ви можете надути яскраві кульки і засипати ними ліжко іменинника, або ж зробити справжній кульковий "водоспад", коли дитина вийде з кімнати.



Прикрасьте кімнату до дня народження / Фото Home Ideas

"У моєї дочки вчора був день народження. Сусіди писали привітання крейдою на тротуарі перед нашим ганком. Також ми замовили повітряні кульки. Це її дуже розчулило", – пригадує мама Крісті Фіцвотер.

Запишіть відеопривітання

Ви можете організувати для своєї дитини відеодзвінок з друзями та рідними, щоб всім разом заспівати привітальну пісню. Або напередодні попросити родичів та друзів записати відео з привітанням та покажіть його дитині в день свята.

"Я вихователь дитячого саду, і минулого тижня ми почали дистанційне навчання. У п'ятницю був день народження у одного учня, тому ми з усіма дітьми групи влаштували йому відеовечірку з цієї нагоди. Це було супер мило, вони всі були такі щасливі", – розповідає вчителька Марія Беріссо-Сантос.

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Крім того, можна попросити когось із друзів переодягнутися казковим персонажем та зателефонувати вам (можливо, на період карантину аніматорські агентства надають подібні послуги).

Приготуйте разом святковий обід

Цей день можна присвятити улюбленим стравам вашої дитини. Почніть день із красивого і смачного святкового сніданку. А згодом повеселіться зі своїм маленьким іменинником разом на кухні.

Приготуйте святкові смаколики та дайте волю фантазії! Можна навіть зняти відео, як разом прикрашаєте святковий торт.



Приготуйте з дитиною її улюблений торт / Фото Unsplash

"Моя дочка відсвяткувала свій 15-й день народження в День святого Патріка. Я спекла їй домашній шоколадний торт та поділилися ним з нашими літніми сусідами. А потім провели день, переглядаючи її старі фотографії, коли вона була такою маленькою" – пригадує мама Бам Корзан.

Організуйте парад автомобілів

Попросіть друзів, сусідів та родичів зробити різноманітні плакати та проїхати повз ваш дім у визначений день та час. Вони можуть заспівати або прокричати побажання у вікно, при цьому всі будуть один від одного на безпечній відстані.

Якщо ви живете у приватному будинку, можете поставити поруч своїх воріт спеціальний знак, який інформуватиме, що у вашому домі сьогодні іменинник. Водії, які проїжджатимуть повз, будуть сигналити у якості привітань.

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"У нас відбувся імпровізований парад – сусіди, однокласники та друзі зібрались у визначений час та проїхали повз наш будинок з відкритими вікнами, з яких лунали вигуки та виглядали саморобні плакати. Це було неймовірно! Ніхто не вийшов зі своїх машин, а мої близнюки змогли побачити всіх своїх друзів", – каже мама Сара Бурч Вісман.

Придумайте домашній квест

Перетворіть вручення подарунків на справжню гру із запитаннями та випробуваннями. Можна також замаскувати подарунки та заховати їх у різних куточках домівки. А імениннику намалювати карту з підказками, за допомогою яких він знайде свою ціль.



Влаштуйте своїм дітям квест чи веселу гру / Фото Medium

"Моїй онучці незабаром виповнюється 6 років і у мене є для неї чотири подарунки. Я збираюся запакувати їх кілька разів та покласти у велику коробку, а потім заховати їх у дворі і залишити карту з підказками, щоб онука їх знайшла", – ділиться бабуся Моніка Донайковскі Урбан.

Зробіть день "Так!"

Іменинник завжди в центрі уваги. А уявіть, як приємно робити все, що забажаєш, в цей день. Попередьте всіх членів родини, а святкового ранку розкажіть про це щасливчику! Можна навіть створити спеціальний купон на безлімітну кількість "Так!". І не бійтеся дивних забаганок!

"Найважливіше, щоб це справді був день "Так". Хочете морозиво на сніданок? Звичайно! Дивитися один і той же фільм два рази поспіль? Звучить чудово! У нас також буде багато відеочатів протягом дня", – розповідає мама Моллі Харріс.

Надішліть вітальні листівки

Це ще один альтернативний варіант, який не дасть вашій дитині залишитися без привітань. Попросіть свої друзів та рідних надіслати вам на поштову скриньку святкові листівки (було б чудово, щоб вони були зроблені власноруч).

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Краще попередити всіх заздалегідь, щоб листи прийшли у святковий день або напередодні (в крайньому випадку є електронна пошта).

"Моя шестирічна дочка робить листівки до дня народження для своїх однокласників, і ми надсилаємо їх поштою. Це була її ідея, щоб спробувати прикрасити цей день для друзів", – пише Дженна Шефер.

Влаштуйте тематичну вечірку

Разом з дитиною оберіть тему вашого свята, яка буде її подобатися. Це може бути чаювання з принцесами, похід з наметом у задній двір, гавайська вечірка або тематика улюбленого фільму. Важливо також підготувати яскраві декорації та костюми для усіх присутніх.

"Ми будемо святкувати день народження моєї дочки в ці вихідні – збираємося влаштувати "пляжний день". Прикрасимо наш надувний басейн у вітальні. Наповнимо його подушками і будемо лежати, дивлячись фільм та роблячи тематичні вироби", – поділився ідеєю Джастін Гібон.