Як молодим батькам не впасти в депресію: 5 дієвих порад
Молоді батьки часто розчиняються у буденних клопотах та догляді за малюком, забуваючи, що і про себе потрібно турбуватись. Та як не вигоріти у рутині та не впасти у депресію – дізнавайтесь у матеріалі.
Що таке депресія у батьків
Як повідомляє "Новое время", депресія є одним із поширених психічний розладів. І найчастіше від неї страждають саме молоді батьки, які намагаються якомога швидше пізнати всі аспекти догляду за дитиною, забуваючи робити навіть маленькі паузи для себе.
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Депресія у батьків може проявлятись у таких симптомах:
- пригнічення та неможливість отримати задоволення навіть від улюблених речей
- занижена самооцінка
- песимізм
- втома або ж відсутність енергії
- агресивність, крик через дрібниці
- поганий сон або ж розлади в харчуванні
- порушення концентрації уваги
- суїцидальні настрої тощо.
Часто депресія виникає на фоні прагнення бути ідеальними. Психологи стверджують, що бездоганні сімейні фото, які наповнюють мережу, можуть спровокувати сумніви, чи все новоспечені батьки роблять правильно, або ж почуття провини, що вони чогось не можуть дати дитині. Це спричиняє цикл самокритики, яка може призвести до депресії.
Водночас, за даними видання, найчастіше у батьків виявляють дистимію. Це форма хронічної депресії, яка має менш виражені симптоми, однак вони можуть тривати аж до 10 років. Тому варто звернути увагу на симптоми, адже більшість людей можуть і не підозрювати, що саме є причиною їхньої втоми.
Депресія у батьків: симптоми, вплив на дітей і протидія / Фото Her View From Home
Як депресія батьків впливає на дитину
Від батьків залежить не тільки виховання нащадка, але й атмосфера, в якій зростає малюк. А це, як стверджують психологи, часто впливає і на майбутнє цієї дитини.
Коли ж в одного або двох батьків є депресія, на яку вони не зважають, це може виливатись у крик на дитину чи фрази, які згодом стають психологічною травмою. Та і на самих дорослих це впливає негативно, адже в такому випадку вони не отримують задоволення від виховання свого нащадка. А це таки є великою радістю.
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5 порад, як уникнути депресії
Насправді все, що потрібно батькам, це стежити за своїм психологічним станом. Не варто ігнорувати симптоми, які переростають у хронічну депресію, а запобігати їм. Як це зробити, в цьому допоможуть 5 порад.
- Робіть паузи упродовж дня та глибоко дихайте. У ритмі нашого буденного життя потрібно вміти перепочити хоча б кілька хвилин і заспокоїти нервову систему. Зосередьтесь в цей час на собі.
- Коли на вас переповнюють негативні емоції, або ж ви почуваєтесь знесиленою чи ображеною, подумайте, що саме може повернути вас у стан рівноваги. Запашний чай, солодощі, йога чи танці – знайдіть свій спосіб релаксації та емоційної розрядки. Якщо ж з дитиною складно викроїти на себе час, відкладіть це до часу, коли за малюком може хтось подбати, або ж коли він засне. Ванна або косметична процедура – оберіть те, що принесе вам щастя.
- Зверніть увагу, чи є період дня, коли вам складно. Подумайте, як делегувати частину ваших обов'язків, або ж розділити їх з вашим партнером.
- Будьте батьками і для себе. Подбайте про себе, заохочуйте до самовдосконалення чи хатніх обов'язків і забудьте про те, щоб себе докоряти через те, що не встигли чи забули зробити. Ніхто не може бути ідеальним, але й акцентувати увагу на цьому не варто. Ви більше дасте дитині, якщо віддасте їй свою любов та будете з нею вчитись долати певні труднощі.
- Не забувайте про насолоду батьківства. Забудьте про буденні клопоти і просто порегочіть зі своїм малюком, або зіграйте в якусь гру. Якщо ж у вас немовля, насолоджуйтесь запахом його волосся, коли дитя притуляється до вас. Це безцінні миті, які роблять батьків щасливими, і саме це викорінює будь-яку депресію.