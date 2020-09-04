Молоді батьки часто розчиняються у буденних клопотах та догляді за малюком, забуваючи, що і про себе потрібно турбуватись. Та як не вигоріти у рутині та не впасти у депресію – дізнавайтесь у матеріалі.

Що таке депресія у батьків

Як повідомляє "Новое время", депресія є одним із поширених психічний розладів. І найчастіше від неї страждають саме молоді батьки, які намагаються якомога швидше пізнати всі аспекти догляду за дитиною, забуваючи робити навіть маленькі паузи для себе.

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Депресія у батьків може проявлятись у таких симптомах:

пригнічення та неможливість отримати задоволення навіть від улюблених речей

занижена самооцінка

песимізм

втома або ж відсутність енергії

агресивність, крик через дрібниці

поганий сон або ж розлади в харчуванні

порушення концентрації уваги

суїцидальні настрої тощо.

Часто депресія виникає на фоні прагнення бути ідеальними. Психологи стверджують, що бездоганні сімейні фото, які наповнюють мережу, можуть спровокувати сумніви, чи все новоспечені батьки роблять правильно, або ж почуття провини, що вони чогось не можуть дати дитині. Це спричиняє цикл самокритики, яка може призвести до депресії.

Водночас, за даними видання, найчастіше у батьків виявляють дистимію. Це форма хронічної депресії, яка має менш виражені симптоми, однак вони можуть тривати аж до 10 років. Тому варто звернути увагу на симптоми, адже більшість людей можуть і не підозрювати, що саме є причиною їхньої втоми.



Депресія у батьків: симптоми, вплив на дітей і протидія / Фото Her View From Home

Як депресія батьків впливає на дитину

Від батьків залежить не тільки виховання нащадка, але й атмосфера, в якій зростає малюк. А це, як стверджують психологи, часто впливає і на майбутнє цієї дитини.

Коли ж в одного або двох батьків є депресія, на яку вони не зважають, це може виливатись у крик на дитину чи фрази, які згодом стають психологічною травмою. Та і на самих дорослих це впливає негативно, адже в такому випадку вони не отримують задоволення від виховання свого нащадка. А це таки є великою радістю.

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5 порад, як уникнути депресії

Насправді все, що потрібно батькам, це стежити за своїм психологічним станом. Не варто ігнорувати симптоми, які переростають у хронічну депресію, а запобігати їм. Як це зробити, в цьому допоможуть 5 порад.