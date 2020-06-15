Двоє підприємці з Mексики – Адріан Лопеса Веларде та Марте Казарес – розробили метод перетворення кактусів у екошкіру, яка виглядає наче справжня. Їх бренд вже почав виготовляти з цього матеріалу взуття, сумки та навіть одяг.

Як виникла ідея

До цього Адріан та Марте працювали в модній та меблевій автомобільній промисловості, коли зрозуміли, що забруднення навколишнього середовища є серйозною проблемою, і це надихнуло їх почати власну справу, пише Bored Panda.

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Тому друзі залишили роботу і вирішили присвятити кілька років, щоб придумати щось дивовижне, що могло б змінити світ.



Екошкіра з кактусів / Фото Architectural Digest

Процес створення екошкіри

Через близько два роки вони нарешті створили екологічну шкіру з кактуса в липні 2019 року.

Чому вони обрали саме кактус? Бо цій рослині не потрібно багато води для вирощування, вона надзвичайно пружна і міцна, і вона може впоратися з низькими температурами. Крім того, це Mексика, а там багато кактусів.



Процес переробки кактуса в шкіру:

Спочатку підприємці відбирають і обрізають лише зрілі листя рослини, не пошкоджуючи сам кактус, тому кожні 6-8 місяців вони мають новий урожай. Зрізавши зрілі листя, вони сушать під сонцем протягом трьох днів, поки не досягнуть точного рівня вологості. Так, в процесі сушіння не використовується ні піч, ні додаткова енергія.

"Потім ми обробляємо органічну сировину, щоб вона стала частиною нашої запатентованої формули, яка дозволяє нам зробити з кактуса екошкіру", – додає Веларде.

Цей матеріал вважається високостійким і без токсичних хімічних речовин. Крім того, компанія пропонує велику різноманітність кольорів, товщини та фактур.

Бренд Desserto

Бренд з екошкіри, який створили хлопці має назву Desserto. Наразі компанія вже створила автокрісла, взуття, сумочки та навіть одяг. А оскільки вона виготовлена ​​з органічного матеріалу, їх шкіра є "дихаючою".



Сумка та гаманець з кактуса / Фото Architectural Digest

Ще одним плюсом для навколишнього середовища є те, що кактусова шкіра частково біологічно розкладається і не містить пластику. Тобто це чудова альтернатива шкірі тварин, яка не має негативного впливу на планету.